Μπάιντεν – μαύρη: Γκάφα σοκ από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχασε τον ειρμό της σκέψης του σε μια νέα συνέντευξη που έδωσε, αποκαλώντας, σε κάποιο σημείο, τον εαυτό του «μαύρη γυναίκα». Ο Τζο Μπάιντεν περιέγραψε τον εαυτό του ως την «πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρέτησε μαζί με έναν μαύρο πρόεδρο», καθώς φαίνεται πως μπέρδεψε τα λόγια του, ενώ έχει προγραμματίσει νέες συναντήσεις, ομιλίες και συνεντεύξεις για να περιορίσει τον αντίκτυπο που είχε η εμφάνισή του στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, που προκάλεσε αντιδράσεις εκτός και εντός του κόμματος των Δημοκρατικών.

Ενώ παραχωρούσε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό της Φιλαδέλφειας, WURD, ο Τζο Μπάιντεν έχασε τον ειρμό της σκέψης του και, όταν μίλησε για τη θητεία του ως αντιπροέδρου υπό την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα, μπέρδεψε τα λόγια του και αναφέρθηκε στον εαυτό του ως «μαύρη γυναίκα», προφανώς θέλοντας να αναφερθεί στην Κάμαλα Χάρις, την αντιπρόεδρο στη δική του προεδρία αλλά και στον εαυτό του, αφού ήταν αντιπρόεδρος του πρώτου μαύρου προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

«Παρεμπιπτόντως, είμαι περήφανος που είμαι, όπως είπα, ο πρώτος αντιπρόεδρος, η πρώτη μαύρη γυναίκα, που υπηρετεί με έναν μαύρο πρόεδρο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μάλλον μπερδεύοντας όσα ήθελε να πει. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μπάιντεν αναφέρθηκε στο ότι διόρισε την πρώτη μαύρη γυναίκα, την Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον, στο Ανώτατο Δικαστήριο, και ότι επέλεξε επίσης την πρώτη μαύρη γυναίκα για αντιπρόεδρο.

Η φράση του Τζο Μπάιντεν προκάλεσε αντιδράσεις και πάλι, καθώς αρκετά μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ μετέδωσαν την είδηση. Η συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου στον ραδιοφωνικό σταθμό διήρκεσε περίπου 15 λεπτά. Σημειώνεται ότι έχουν αυξηθεί οι «φωνές» που καλούν για απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα για την αμερικανική προεδρία, ωστόσο ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει πως θα συνεχίσει, αν και παραδέχθηκε ότι χρειάζεται περισσότερο ύπνο. To ρεπορτάζ, πάντως, «δείχνει» την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις ως επικρατέστερη αντικαταστάτη του Τζο Μπάιντεν, σε περίπτωση απόσυρσής του.

Με ένα σκληρό και υποτιμητικό εξώφυλλο ο Economist καλεί τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, μετά το αποτυχημένο debate του CNN με τον Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα, στο βρετανικό περιοδικό απεικονίζεται ένα «πι», το οποίο χρησιμοποιούν οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν κινητικά προβλήματα για να μετακινηθούν, με το λογότυπο της αμερικανικής προεδρίας. «Δεν είναι αυτός τρόπος να διοικείς μια χώρα», είναι η φράση που το συνοδεύει, ενώ το σχετικό άρθρο εξηγεί «Γιατί ο Μπάιντεν πρέπει να αποσυρθεί».

«Το προεδρικό debate ήταν απαίσιο για τον Τζο Μπάιντεν, αλλά η συγκάλυψη που ακολούθησε ήταν χειρότερη» γράφει ο Economist και συνεχίζει: «Ήταν αγωνιώδες το να παρακολουθεί κανείς έναν μπερδεμένο γέρο που παλεύει να θυμηθεί λέξεις και γεγονότα. Η αδυναμία του να εκφράσει ένα επιχείρημα εναντίον ενός αδύναμου αντιπάλου ήταν αποκαρδιωτική. Αλλά η επιχείρηση από την εκστρατεία του για να αρνηθεί αυτό που είδαν με τα μάτια τους δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί είναι πιο τοξική από κάθε άλλο, επειδή η ανεντιμότητα της προκαλεί περιφρόνηση».

Στο ίδιο άρθρο γίνεται ειδική μνεία στις νέες δημοσκοπήσεις, που είναι απογοητευτικές για τις πολιτείες που πρέπει να κερδίσει ο Μπάιντεν. «Το προβάδισμά του μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο ακόμη και σε κάποτε ασφαλείς πολιτείες όπως η Βιρτζίνια, η Μινεσότα και το Νέο Μεξικό», επισημαίνεται και υπογραμμίζεται ότι «αξίζει να τον θυμόμαστε για τα επιτεύγματά του και την ευπρέπειά του και όχι για την παρακμή του».

Στη συνέχεια, αναφέρεται: «Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν, σωστά, ότι ο κ. Τραμπ δεν είναι κατάλληλος για πρόεδρος. Αλλά η συζήτηση και τα επακόλουθά της απέδειξαν και τον κ. Μπάιντεν ανίκανο. Πρώτον, λόγω της πνευματικής του παρακμής. Ο κ. Μπάιντεν μπορεί ακόμα να εμφανίζεται δυναμικός σε σύντομες εμφανίσεις. Αλλά δεν μπορεί να κυβερνήσει μια υπερδύναμη στον αυτόματο. Και δεν μπορεί να θέσει σε αναμονή μια διεθνή κρίση επειδή ο πρόεδρος περνά μια άσχημη νύχτα». Και διερωτάται ο αρθρογράφος: «Θα πρέπει σε κάποιον που δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια πρόταση για το Medicare να εμπιστευτούμε τους πυρηνικούς κώδικες;».

