Ελλάδα – Αίγυπτος: Η Σλοβενία θα είναι η επόμενη αντίπαλος της Εθνικής

Χθες (4/7) η Εθνική Ελλάδος αντιμετώπισε την Αίγυπτο για τα προκριματικά του Παραολυμπιακού Τουρνουά. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, έκανε το 2/2 με σκορ 93-71 με αποτέλεσμα να πηγαίνει σε μονομαχία με τη Σλοβενία το απόγευμα του Σαββάτου (6/7 στις 17:30) για μία θέση στον τελικό που θα κρίνει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Με τον Γ. Αντετοκούνμπο εκτός, ο Σπανούλης ξεκίνησε με τους Καλάθη, Γουόκαπ, Παπανικολάου, Μήτογλου, Παπαγιάννη και είδε καλές συνεργασίες, αποτελεσματικότητα και σκορ 10-3 μετά από τρία λεπτά. Στο φινάλε της περιόδου (20-12) η Ελλάδα δεν είχε τρίποντο (0/3), είχε όμως 10/14 δίποντα, με έξι σκόρερ και με τον Καλάθη στις τέσσερις ασίστ.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, οι Αιγύπτιοι έκαναν την προσπάθειά τους, κράτησαν τη διαφορά χαμηλά, όμως στο 14′ ο Κώστας Αντετοκούνμπο χτύπησε σε μία μονομαχία κάτω από το καλάθι και αποχώρησε προς τα αποδυτήρια μαζί με Γιάννη και Θανάση. Ο Σπανούλης έβλεπε καλή κυκλοφορία και σουτ υπό καλές προϋποθέσεις, δεν έβλεπε όμως αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια, την ώρα οι συνεργασίες Καλάθη – Παπαγιάννη ενθουσίαζαν το κοινό. Έως το 42-38 που προκαλούσε εντύπωση.

Ο Σπανούλης άνοιξε το β’ μέρος με τον Χαραλαμπόπουλο στη θέση του Μήτογλου, η Ελλάδα είχε γρήγορες αποφάσεις και ξέφυγε με 12 (53-41) μέσα σε δύο λεπτά. Ο Παπανικολάου σκόραρε πολύ, ο Καλάθης έφτιαχνε τη μία φάση πίσω από την άλλη και το 68-52 της τρίτης περιόδου είχε κρίνει το ματς. Λαρεντζάκης και Μήτογλου τα εβαλαν από μακριά για το 80-56 στο 35′ και όλοι έφυγαν από το ΣΕΦ ικανοποιημένοι, αλλά και με ανυπομονησία για την τιτανομαχία του Σαββάτου.

Λιθουανία – Ακτή Ελεφαντοστού (97-93)

Μπαχρέιν – Πουέρτο Ρίκο (56-99)

Φιλιππίνες – Γεωργία (94-96)

Νέα Ζηλανδία – Σλοβενία (78-104)

Ανγκόλα – Λίβανος (70-74)

Καμερούν – Βραζιλία (77-74)

Ελλάδα – Αίγυπτος (93-71)

Πολωνία – Φινλανδία (88-89)

The #FIBAOQT Group Phase is done and we’re one step closer to see who gets their Olympic ticket! 💪

Did your team advance to Semi-Finals?! 👀 pic.twitter.com/6SJpWwEF9n

— FIBA (@FIBA) July 5, 2024