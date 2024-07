Ζιζέλ σχέση: Με τα παιδιά της και τον προπονητή ζίου – ζίτσου σε παραλία στην Κόστα Ρίκα

Η Ζιζέλ Μπούντχεν βρίσκεται σε διακοπές με τα παιδιά της και τον σύντροφό της, Χοακίμ Βαλέντε, στην Κόστα Ρίκα.

Το σούπερ μόντελ και ο προπονητής ζίου-ζίτσου φωτογραφήθηκαν σε μια παραλία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η κόρη της Ζιζέλ, Βίβιαν, και ο γιος της, Μπέντζαμιν, καθώς και μερικά άλλα παιδιά ήταν μαζί με το ζευγάρι στην παραλία, όπου απαθανατίστηκαν να διασκεδάζουν.

Το ταξίδι του πρώην αγγέλου της Victoria’s Secret με τον 35χρονο αθλητή έρχονται μετά τις φήμες ότι είχαν χωρίσει, έπειτα από το roast του Netflix που αφορούσε τον πρώην σύζυγό της, Τομ Μπρέιντι, και το οποίο έβαλε στο στόχαστρο το νέο της ειδύλλιο με τον Βαλέντε.

Ο Βαλέντε ξεκίνησε να βγαίνει με τη Ζιζέλ, μετά το διαζύγιό της το 2022 από τον σταρ του NFL.

