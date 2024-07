Ολυμπιακός: Το μεσημέρι ο Γκαρσία θα ντυθεί στα κόκκινα

Με προορισμό την Ελλάδα και συγκεκριμένα το “Ελευθέριος Βενιζέλος” επιβιβάζεται την Πέμπτη (04/07) ο Ντάνι Γκαρθία. Συγκεκριμένα, ο 34χρονος χαφ αναμένεται να πατήσει Αθήνα στη 13:15, με σκοπό να ακολουθήσουν όλα τα προβλεπόμενα (ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις) και κατόπιν να υπογράψει το νέο συμβόλαιο συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό.

Έτσι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Γκαρθία θα γίνει η τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή των “ερυθρόλευκων” μετά τους Μάρκο Στάμενιτς και Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο.

Ο Βάσκος έρχεται στους Πειραιώτες με θερμή εισήγηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και τις ευλογίες του Ερνέστο Βαλβέρδε τον οποίο είχε προπονητή την τελευταία διετία στην Αθλέτικ.

Ο Βαλβέρδε ήθελε να τον κρατήσει στο Μπιλμπάο για ακόμη ένα χρόνο, αλλά ο παίκτης τόνισε ότι έκανε τον κύκλο του και θέλει να παίξει σε μία ομάδα που θα έχει πιο ενεργό ρόλο.

Η πενταετή θητεία του Γκαρθία στο πλευρό του Μεντιλίμπαρ και του Βαλβέρδε αποτελεί ότι καλύτερο για τον παίκτη προκειμένου να πετύχει στον Ολυμπιακό. Ο έμπειρος άσος γνωρίζει πολύ καλά τη δουλειά του “Μέντι”, τον τρόπο παιχνιδιού του και η προσαρμογή του αναμένεται να είναι πιο εύκολη και γρήγορη.

Ο Ισπανός αγωνίζεται στις θέσεις “8” και “6”, είναι δυναμικός, μαχητικός και ηγετική φυσιογνωμία και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν αρχηγός, τόσο στην Αθλέτικ Μπιλμπάο όσο νωρίτερα στην Έιμπαρ.

Ο Βάσκος χαφ είχε 195 συμμετοχές, ένα τέρμα και επτά ασίστ με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ με την Έιμπαρ είχε 223 αγώνες, τρία γκολ και πέντε ασίστ. Αγωνίστηκε επίσης στην δεύτερη ομάδα της Χετάφε (36 παιχνίδια) και στην Αλικάντε (29 ματς). Μόνο σε επίπεδο La Liga μετράει πάνω από 300 συμμετοχές στην καριέρα του (συγκεκριμένα, έχει 303, 3 τέρματα και 9 ασίστ) και η εμπειρία του και η ποιότητά του θα βοηθήσουν την πειραϊκή ομάδα.

