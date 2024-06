Ολυμπιακός: Στον Πειραιά σύντομα ο Ντάνι Γκαρσία

Ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει την κατάκτηση του Conference League. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής του τουρνουά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ.

Ο Μαροκινός στράικερ είχε πετύχει ένα εντυπωσιακό γκολ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με σκορ 6-1, με ανάποδο ψαλίδι. Μάλιστα, η γκολάρα επιλέχθηκε από τον κόσμο ως η καλύτερη του Conference League.

🏅 El Kaabi’s spectacular bicycle kick is the #UECL Fan’s Goal of the Tournament 👏⚽️#UECLGOTT || @Heineken pic.twitter.com/MyP2sqkzH3

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 5, 2024