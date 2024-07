Τυφώνας Μπέριλ – Καραϊβική: Ισοπεδώθηκε ολόκληρο νησί

Τις ανεπανόρθωτες πληγές που άφησε πίσω του ο τυφώνας Μπέριλ μετρούν οι κάτοικοι του νησιού Γιούνιον, στην Καραϊβική. Ο τυφώνας Μπέριλ χτύπησε τα εξωτικά νησιά με ταχύτητες ανέμων που ξεπερνούσαν τα 260 χλμ την ώρα. To νησί Γιούνιον, που βρίσκεται στο ανεξάρτητο κρατίδιο Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, ισοπεδώθηκε, με τους περισσότερους κατοίκους να μένουν άστεγοι και σε σοκ. «Το νησί Γιούνιον είναι σε τρομερή κατάσταση μετά το πέρασμα του Μπέριλ. Δεν έχουν μείνει σχεδόν καθόλου όρθια κτίσματα. Τα σπίτια είναι ισοπεδωμένα, οι δρόμοι φραγμένοι και οι κολώνες του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν πέσει στους δρόμους» δήλωσε στο BBC κάτοικος του νησιού. Μια άλλη κάτοικος που διευθύνει με την οικογένειά της ένα ξενοδοχείο, περιέγραψε τα όσα έζησε ως μια «φρικτή εμπειρία». Είπε ότι έπρεπε να σπρώξουν έπιπλα στις πόρτες και τα παράθυρα για να μην τα ανοίξουν οι συνεχείς άνεμοι και οι τεράστιες ριπές. «Η πίεση ήταν τόσο έντονη που την ένιωθες στα αυτιά σου.

The southern coast of the #DominicanRepublic is experiencing dangerous waves due to #hurricaneberyl

Insane footage from #ManresaBeach in #SantoDomingo after #Beryl hits#Jamaica #Huracán #Carriacou #JamaicaBeryl #BerylHurricane pic.twitter.com/86hecXkU04

— know the Unknown (@imurpartha) July 3, 2024