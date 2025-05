Ιβάνκα Τραμπ: Άνδρας προσπάθησε να την πλησιάσει και τον έσπρωξε ο σωματοφύλακάς της

Ένα σύντομο αλλά έντονο επεισόδιο σημειώθηκε κατά την αποχώρηση της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της, Τζάρεντ Κούσνερ, από χώρο διασκέδασης στο Μαϊάμι, όταν ένας άνδρας επιχείρησε να πλησιάσει την κόρη του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ένας νεαρός άνδρας ντυμένος με μαύρη μπλούζα φαίνεται να κατευθύνεται προς την Ιβάνκα, σε μια προφανή προσπάθεια να την προσεγγίσει. Άμεσα, μέλος της προσωπικής της ασφάλειας παρεμβαίνει, τοποθετούμενος ανάμεσα στον άνδρα και την Τραμπ, αποτρέποντας την επαφή.

Όταν ο άγνωστος επιχειρεί εκ νέου να πλησιάσει, ο σωματοφύλακας τον απωθεί με δύναμη, με αποτέλεσμα να χάσει σχεδόν την ισορροπία του και να βρεθεί στο έδαφος. Η σκηνή κατεγράφη και αναρτήθηκε στο TikTok, με τον χρήστη να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Μην δοκιμάζετε την ασφάλεια της Ιβάνκα – μπορεί να καταλήξετε κάτω». Η Ιβάνκα Τραμπ, αν και φάνηκε στιγμιαία αναστατωμένη από την απρόσμενη κίνηση, διατήρησε την ψυχραιμία της και αποχώρησε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επιβιβαζόμενη στο όχημα που την περίμενε. Το περιστατικό δεν εξελίχθηκε περαιτέρω και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε κάποια επίσημη καταγγελία ή προσαγωγή.

Ivanka Trump’s security guard wasn’t taking any chances.

This video proves that most people have zero situational awareness. If you see a couple walking with security, just slow down to avoid anything like this.pic.twitter.com/8uqePJA2pA

— George (@BehizyTweets) May 5, 2025