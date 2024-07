Ρονάλντο κλάμα – Euro 2024: Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε το αστείο του BBC για τον παίκτη

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρέμεινε άσφαιρος στο EURO 2024, με το BBC να προσπαθεί να σχολιάσει την απόδοσή του με ένα αστείο, το οποίο όμως τελικά προκάλεσε αντιδράσεις. Πιο συγκεκριμένα, μετά το χαμένο πέναλτι του CR7, το οποίο απέκρουσε ο Γιάν Όμπλακ της Σλοβενίας, το BBC έβαλε στο replay της εξής λεζάντα: «Misstiano Penaldo». Μάλιστα, ο αρχηγός της Πορτογαλίας έβαλε τα κλάματα μετά το πέναλτι που έχασε, καθώς η ομάδα του δεν μπορούσε να με τίποτα να βρει δίχτυα, ενώ το ίδιο έκανε και η μητέρα του που βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά την παρουσία του σε 6ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κάτι που δεν έχει πραγματοποιήσει κανένας άλλος στην ιστορία της διοργάνωσης. Τελικά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν αποδείχτηκε μοιραίος για την ομάδα του, καθώς όχι μόνο ευστόχησε στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά είδε και τον Ντιόγκο Κόστα να αποκρούει και τις τρεις εκτελέσεις των παικτών της Σλοβενίας, κάτι που έστειλε την Πορτογαλία στα προημιτελικά του EURO 2024, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.



Το συγκεκριμένο… τρολάρισμα δεν βρήκε θετικό αντίκτυπο στο κοινό, με αρκετούς να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους στα social media. Μεταξύ των ατόμων που κατέκριναν το BBC ήταν κι ο Τζον Τέρι. «Αυτό είναι ντροπή», έγραψε ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και της Τσέλσι. Παράλληλα, αρκετοί χαρακτήρισαν «αντιεπαγγελαματική» τη συγκεκριμένη ενέργεια του BBC, καλώντας το να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, σε μία ανάρτηση γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει αντίστοιχος σχολιασμός για χαμένα πέναλτι ποδοσφαιριστών, όπως ο Λιονέλ Μέσι ή ο Χάρι Κέιν.

In my 17 years of journalism and reporting, I’ve never seen such pathetic piece of broadcasting.

Where was this when Kane missed against France? Where was this when Messi missed against Chile?

The constant hate and narratives towards needs to stop, I expect an apology… pic.twitter.com/Oa57S9izir

— Faysal (@elfayz_) July 1, 2024