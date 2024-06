Ντόρσεϊ Ολυμπιακός: Έφτασε Αθήνα ο Έλληνας γκαρντ

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, με τις υπογραφές να βρίσκονται πλέον αρκετά… κοντά ώστε να επισημοποιηθεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όπως είχε αναφερθεί και τις προηγούμενες ημέρες, ο Έλληνας γκαρντ θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα μεταγραφικά αποκτήματα των «ερυθρόλευκων» ενόψει της επερχόμενης σεζόν του 2024-25.

Μάλιστα, ο 28χρονος αθλητής φαίνεται έχει ήδη φτάσει στην Ελλάδα (το μεσημέρι του Σαββάτου, 29/6) και αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να συναντηθεί με τη διοίκηση της ομάδας του Πειραιά και να υπογράψει το συμβόλαιο. Την περασμένη σεζόν ο Ντόρσει ήταν παίκτης της Φενέρμπαχτσε, έχοντας σε επίπεδο Euroleague από 8,7 πόντους με 1,8 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 17:36 λεπτά παιχνιδιού. Τελευταία φορά που έπαιξε με τη φανέλα του Ολυμπιακού ήταν το 2022 πριν δοκιμάσει την τύχη του για δεύτερη φορά στο NBA.

Όλες τις προηγούμενες ημέρες το όνομα του Τάιλερ Ντόρσεϊ έπαιζε έντονα, με δημοσιεύματα στα μέσα της εβδομάδας να κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία με τον παίκτη της Φενέρμπαχτσε -στην οποία είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει. Σύμφωνα με το σέρβικο «Telesport», ο Ελληνοαμερικάνος έδωσε τα χέρια με τους αδερφούς Αγγελόπουλους για τα επόμενα τρία χρόνια και ένα συμβόλαιο που θα του αποφέρει πέντε εκατομμύρια ευρώ. Η επιστροφή του μετά τη σεζόν 2021-22, λοιπόν, θα σηματοδοτήσει την πρώτη φετινή μεταγραφή της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, που -όπως και ο Παναθηναϊκός- φαίνεται πως έχει συνεχώς στραμμένο το βλέμμα του και στα δεδομένα της υπόθεσης του Σάσα Βεζένκοφ.

🚨BREAKING: Tyler Dorsey and Olympiacos have finally reached an agreement! 💥

The American with a Greek passport is returning to his place of success, and according to our information, he will sign a three-year contract worth $5,000,000. ✍️

Before returning to Piraeus, Dorsey… pic.twitter.com/NGjuCFBzyH

— TeleSport.rs (@TelesportRS) June 26, 2024