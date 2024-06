Κέιτι Πέρι Instagram: Οι αποκαλυπτικές εμφανίσεις στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η Κέιτι Πέρι έδωσε εχθές (27/06) το παρόν σε επίδειξη του οίκου Balenciaga Haute Couture, για την Εβδομάδα Μόδας, επιλέγοντας να εμφανιστεί topless. Η κορυφαία ποπ τραγουδίστρια φόρεσε συγκεκριμένα ένα σκισμένο καλσόν – παπούτσι, με μία oversized γούνα και μαύρα γυαλιά.

Η εμφάνισή της προκάλεσε θαυμασμό, καθώς οι φαν της κατέκλεισαν τα social media με φωτογραφίες αλλά και βίντεό της. Αυτή όμως δεν είναι η μοναδική εμφάνισή της που απασχόλησε, καθώς λίγες ώρες πριν εμφανίστηκε φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα με μία τεράστια ουρά, πάνω στην οποία φέρεται να ήταν στίχοι από το επερχόμενο single της «Woman’s World».

Katy Perry takes “naked dressing” to a new level at couture week. Here, see the details of what she wore to the Balenciaga show. https://t.co/wMa0EuDMCV pic.twitter.com/WNNiQOhyUN

— Vogue Magazine (@voguemagazine) June 26, 2024