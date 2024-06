Ντιμπέιτ ΗΠΑ – Εκλογές 2024: Πάγωσαν οι Δημοκρατικοί με την εμφάνισή του Μπάιντεν

Τις ανησυχίες Δημοκρατικών για την ηλικία του και το εάν είναι ικανός να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε στο ντιμπέιτ ο Τζο Μπάιντεν. Ο Τζο Μπάιντεν ξεκίνησε στο ντιμπέιτ με… ραγισμένη φωνή, κάπως βραχνιασμένος, και δίνοντας μπερδεμένες απαντήσεις. Το γεγονός μάλιστα ότι πάγωσε στη μέση μιας φράσης προκάλεσε επίσης εντυπώσεις, με αποτέλεσμα, μετά το τέλος της τηλεοπτικής αναμέτρησης των δύο διεκδικητών της αμερικανικής προεδρίας, να υπάρχουν ήδη φωνές εντός των Δημοκρατικών για αντικατάστασή του!Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι αποκάλεσε τους νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες «κορόιδα και ηττημένους» και στριμώχθηκε όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τη Στόρμι Ντάνιελς, την οποία αρνήθηκε.

Η αμερικανική έκδοση του Politicο σχολιάζει ότι ήταν δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς πολλές από τις απαντήσεις του Αμερικανού προέδρου. Σύμφωνα με το Politico, που επικαλείται γραπτά μηνύματα τα οποία είδε, Δημοκρατικοί εξέφρασαν τις ανησυχίες για τα πρώτα λεπτά του ντιμπέιτ. Ένας πρώην βοηθός του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο και στην προεκλογική εκστρατεία το χαρακτήρισε «τρομερό», προσθέτοντας ότι αναγκάστηκαν να αναρωτιούνται ξανά και ξανά «Τι είπε μόλις τώρα; Αυτό είναι τρελό».

The biggest moments from the first presidential debate https://t.co/IVC0UfqpK8 pic.twitter.com/QnqBCSJTmo — TIME (@TIME) June 28, 2024

Δημοκρατικός για Μπάιντεν: «Ο καημένος χρειάζεται ένα τσάι, ίσως και ένα ουίσκι»

Ένας άλλος βετεράνος συνεργάτης των Δημοκρατικών έστειλε μήνυμα: «Ο Μπάιντεν φαίνεται ότι χρειαζόταν μερικά λεπτά για να ζεσταθεί. Αναρωτιέμαι αν η έλλειψη ακροατηρίου ήταν η σωστή απόφαση. Και ο καημένος χρειάζεται ένα τσάι, ίσως και ένα ουίσκι». Ο Τζέι Σουρντουκόφσκι, δικηγόρος και Δημοκρατικός ακτιβιστής από το Νέο Χαμσάιρ, ο οποίος ήταν συμπρόεδρος της προεδρικής εκστρατείας του Μάρτιν Ο’ Μάλεϊ το 2016 στην πολιτεία, δήλωσε: «Ο Μπάιντεν ηττήθηκε – το λέμε τώρα». Οι αφηρημένες απαντήσεις του Μπάιντεν έδωσαν στον Τραμπ πολλαπλές ευκαιρίες να μπει με ανταπαντήσεις. Κάποια στιγμή, μετά από απάντηση του Αμερικανού προέδρου για το μεταναστευτικό, ο Τραμπ είπε: «Δεν ξέρω τι είπε στο τέλος εκεί. Δεν νομίζω ότι ξέρει τι είπε». Η εμφάνιση του προέδρου επικρίθηκε ευρέως στο Διαδίκτυο και πιθανότατα θα ενισχύσει την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά. Η ηλικία του Μπάιντεν -81 ετών- αποτελεί εδώ και καιρό ένα βαρίδι, με τις δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν την ανησυχία για την ηλικία του.

Οι βοηθοί και οι σύμμαχοι του Μπάιντεν ήλπιζαν ότι οι αλλαγές στο ντιμπέιτ θα βοηθούσαν να επικεντρωθεί η προσοχή των ψηφοφόρων στην κούρσα. Αλλά κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ πολλοί Δημοκρατικοί άρχισαν να αμφιβάλλουν αν αυτή η στρατηγική θα λειτουργούσε πραγματικά υπέρ του Μπάιντεν. Άτομο που γνωρίζει την υγεία του Μπάιντεν υποστήριξε ότι η απόδοσή του οφείλεται σε κρυολόγημα. Αλλά η ομάδα του προέδρου δεν το είχε αναφέρει αυτό στους δημοσιογράφους μέχρι που ο Μπάιντεν άρχισε να απαντά σε ερωτήσεις στο ντιμπέιτ. Ένας επιφανής παράγοντας έστειλε μήνυμα: «Ώρα για ένα ανοιχτό συνέδριο».

Less than 30 minutes in and this election is over. Biden brain farts for an uncomfortable eternity and says he killed Medicare. This is over and the Dems are too inept to make the swap. Well played reaction by Trump. 45 & 47#Debates2024 pic.twitter.com/TPCpI9ZB3s — Free (@KaladinFree) June 28, 2024



Ντέιβιντ Λιτ: Ο Μπάιντεν δεν είχε καλή εικόνα, αλλά τα σχόλια του Τραμπ ήταν επιζήμια

Ο κορυφαίος λογογράφος του προέδρου Ομπάμα, Ντέιβιντ Λιτ, δήλωσε στην DailyMail ότι το κρυολόγημα του Μπάιντεν ήταν ατυχές, καθώς οι ψηφοφόροι έχουν ήδη ανησυχίες για την ηλικία του. Ωστόσο, «ο Μπάιντεν γινόταν όλο και καλύτερος όσο προχωρούσε το ντιμπέιτ – η φωνή του γινόταν πιο δυνατή και πίεζε τον Τραμπ για τα ψέματά του πιο επιθετικά». Συνέχισε λέγοντας ότι η ουσία των απαντήσεων του Τραμπ, τα «χάδια» στον Πούτιν και το ότι απατούσε την έγκυο σύζυγό του με μια πορνοστάρ είναι επιζήμια για τον πρώην πρόεδρο.

«Οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι έχουν ερωτήματα σχετικά με την ηλικία του Μπάιντεν και την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ. Υποψιάζομαι ότι και τα δύο επιδεινώθηκαν απόψε», δήλωσε ο Λιτ. «Ο Μπάιντεν δεν είχε ένα καλό ντιμπέιτ και νομίζω ότι δεν θα βγει θετικά στις ειδήσεις, αλλά τα σχόλια του Τραμπ είναι πιθανό να έχουν μεγαλύτερη σημασία μακροπρόθεσμα».

Donald Trump is a sucker and a loser. pic.twitter.com/vzaWRqevN7 — Joe Biden (@JoeBiden) June 28, 2024



Πρώην σύμβουλος Ομπάμα: Υπάρχει μια αίσθηση-σοκ για την απόδοση του Μπάιντεν

Ο Άξελροντ, πρώην ανώτερος σύμβουλος του Ομπάμα, δήλωσε στο CNN ότι αν το ντιμπέιτ κριθεί με βάση την πολιτική, ο Μπάιντεν κέρδισε πόντους για τις αμβλώσεις και την οικονομία. Αλλά, συνολικά, ο Άξελροντ εξαπέλυσε επίθεση κατά της απόδοσης του εν ενεργεία προέδρου. «Υπάρχει μια αίσθηση-σοκ για το πώς εμφανίστηκε στην αρχή αυτού του ντιμπέιτ. Για το πώς ακούστηκε η φωνή του. Φαινόταν λίγο αποπροσανατολισμένος», είπε. «Θα υπάρξουν συζητήσεις σχετικά με το αν θα πρέπει να συνεχίσει», πρόσθεσε, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει «αν θα οδηγήσουν σε κάτι».

Ο στρατηγικός σύμβουλος των Δημοκρατικών Μαξ Μπερνς προέβη σε μια καυστική αξιολόγηση του ντιμπέιτ στο X. «Δεν είμαι στέλεχος της προεκλογικής εκστρατείας του Μπάιντεν, ούτε έμπιστος του Bidenworld. Δεν ξέρω αν γίνονται συζητήσεις υψηλού επιπέδου αυτή τη στιγμή σχετικά με τις επιδόσεις του Μπάιντεν όσον αφορά τις επιδόσεις του, αλλά θα ήταν πολιτική ατασθαλία να προσποιηθούμε ότι το αποψινό debate προώθησε την εκστρατεία του Μπάιντεν. Αν ο Μπάιντεν ακούγεται έτσι μιλώντας στον αμερικανικό λαό, φανταστείτε πώς εμφανίζεται σε ξένους ηγέτες και αντιπάλους. Το διακύβευμα είναι τόσο υψηλό σε αυτές τις εκλογές – η εθνική μας ασφάλεια εξαρτάται από το αν οι ψηφοφόροι θα βγάλουν πρόεδρο τον Τραμπ».

Επικράτηση Τραμπ

Σύμφωνα με άμεση σφυγμομέτρηση που διεξήγαγε το ίδιο το CNN για την τηλεμαχία των δύο αντιπάλων, δύο στους τρεις τηλεθεατές (67%) έκριναν ότι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών επικράτησε κατά την αντιπαράθεση στο στούντιο έναντι μόνο 33% που έχρισαν νικητή τον Μπάιντεν. Στις προηγούμενες εκλογές, το 2020 ο Μπάιντεν είχε θεωρηθεί νικητής ύστερα και από τα δύο ντιμπέιτ με τον ίδιο αντίπαλο, με ποσοστά που έφθαναν το 60%. Ένα δεύτερο ντιμπέιτ μεταξύ Μπάιντεν και Τραμπ έχει προγραμματιστεί στο δίκτυο ABC τη 10η Σεπτεμβρίου, δύο μήνες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Πολιτικός σχολιαστής CNN: Ήταν επώδυνο

Ο πολιτικός σχολιαστής του CNN Van Jones, ο οποίος ήταν ειδικός σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι η εμφάνιση του προέδρου Μπάιντεν στο ντιμπέιτ την Πέμπτη ήταν «επώδυνη». «Αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν. Δούλεψα για τον Τζο Μπάιντεν. Δεν τα πήγε καθόλου καλά», δήλωσε ο Τζόουνς. «Είναι ένας καλός άνθρωπος. Αγαπάει τη χώρα του. Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αλλά είχε να ανταποκριθεί σε μια δοκιμασία απόψε για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της χώρας και της βάσης. Και απέτυχε να το κάνει», συνέχισε ο Τζόουνς.

Οι Δημοκρατικοί, γράφει το CNN, απελπίστηκαν με την επίδοση του Μπάιντεν στο ντιμπέιτ, με ορισμένους μάλιστα να θέτουν κατ’ ιδίαν ερωτήματα για το αν θα πρέπει να παραμείνει υποψήφιος του κόμματος. «Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα θέλουν να τον δουν να εξετάζει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία τώρα. Είμαστε ακόμη μακριά από το συνέδριό μας και υπάρχει χρόνος για το κόμμα να βρει έναν διαφορετικό δρόμο προς τα εμπρός, αν μας το επιτρέψει», δήλωσε ο Τζόουνς. «Δεν ήταν αυτό που χρειαζόμασταν από τον Τζο Μπάιντεν και είναι προσωπικά οδυνηρό για πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι μόνο ο πανικός, είναι ο πόνος από αυτό που είδαμε απόψε», πρόσθεσε.

The contrast is clear: Donald Trump lied over and over and over again during the debate. He would not disavow what happened on January 6. He would not give a clear answer on whether he would stand by the election results. pic.twitter.com/gegRg0AJub — Kamala Harris (@KamalaHarris) June 28, 2024

Πιο ζωηρός, αλλά δεν έπεισε ο Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν μιλούσε αργά και χαμηλόφωνα, έχοντας μια μικρή βραχνάδα χωρίς να δείχνει τόσο δυναμικός, ενώ πιο «ζωντανός» παρουσιάστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να φαίνεται όμως ότι έπεισε τους αναποφάσιστους, σύμφωνα με αναλυτές. Ο μεγιστάνας είχε ορισμένες δυνατές στιγμές, όμως κάποιες από τις ερωτήσεις, τις απέφυγε τεχνηέντως σε αντίθεση με τον Τζο Μπάιντεν, που είχε καθαρή σκέψη. Οι δύο υποψήφιοι για τον προεδρικό θώκο μίλησαν μεταξύ άλλων για την οικονομία, τις αμβλώσεις, τον πόλεμο σε Ουκρανία και Γάζα, την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς και την ηλικία τους.

Ο Τραμπ υπενθύμισε στους ψηφοφόρους γιατί τον… έδιωξαν, λέει ο πρόεδρος της προεκλογικής εκστρατείας του Μπάιντεν

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπενθύμισε στους ανθρώπους γιατί τον έδιωξαν πριν από τέσσερα χρόνια, δήλωσε η πρόεδρος της εκστρατείας επανεκλογής του Τζο Μπάιντεν. Εκδίδοντας δήλωση μετά τη συζήτηση, η Τζεν Ο’ Μάλεϊ είπε ότι ο κ. Τραμπ προσέφερε ένα «σκοτεινό και οπισθοδρομικό παράθυρο» για το πώς θα ήταν οι ΗΠΑ αν επέστρεφε στον Λευκό Οίκο. Η ίδια εξήρε την επίδοση του κ. Μπάιντεν, λέγοντας ότι παρουσίασε ένα «θετικό και νικηφόρο όραμα» για το μέλλον. «Η αποψινή εμφάνιση του Τραμπ υπενθύμισε στον αμερικανικό λαό γιατί τον απέλυσε πριν από τέσσερα χρόνια και ενίσχυσε το πόσο υψηλό είναι το διακύβευμα αυτόν τον Νοέμβριο για το μέλλον της χώρας μας», πρόσθεσε.