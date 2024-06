Debate Τραμπ – Μπάιντεν Εκλογές στις ΗΠΑ 2024: Ανταλλαγή προσβολών, όχι… χειραψίας

Χωρίς να ανταλλάξουν χειραψία, ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Ρεπουμπλικάνος προκάτοχός του Ντόναλντ Τραμπ αναμετρήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (4 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ελλάδα) στην πρώτη τους τηλεμαχία ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου. Οι δύο υποψήφιοι συγκρούστηκαν σε πολλά θέματα: για την οικονομία, το μεταναστευτικό και τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. «Ο πληθωρισμός σκοτώνει τη χώρα μας», ξεκίνησε ο 78χρονος πρώην πρόεδρος, που εμφανίστηκε άνετος επαναλαμβάνοντας ένα επιχείρημα που γνωρίζει ότι έχει απήχηση στους Αμερικανούς, υποστηρίζοντας ότι ο Μπάιντεν έκανε «πολύ κακή δουλειά» στον Λευκό Οίκο.

Ο 81χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος ήταν βραχνιασμένος και τον ταλαιπώρησε ένας βήχας στα πρώτα λεπτά του ντιμπέιτ, ενώ κάποια στιγμή φάνηκε να χάνει τον ειρμό της σκέψης του. Ωστόσο, στη συνέχεια παρουσιάστηκε πιο συγκροτημένος και εξαπέλυσε συχνά επιθέσεις στον αντίπαλό του. Μεταξύ άλλων, κατηγόρησε τον Τραμπ για τον ρόλο του στην αναίρεση από το Ανώτατο Δικαστήριο της συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος στην άμβλωση, καθώς και ότι «ψεύδεται» σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική κρίση και τη σύνδεσή της με την εγκληματικότητα.

Biden and Trump responded to questions about voter concerns regarding age and capability to serve during the CNN presidential debate in Atlanta. Watch CNN and follow live: https://t.co/1L1VCZQBWF pic.twitter.com/02QySSSKkj

— CNN (@CNN) June 28, 2024