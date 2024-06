Μέριλιν Μονρόε, σπίτι στο Λος Άντζελες: Ιστορικό μνημείο και με τη βούλα

Το τελευταίο σπίτι της Μέριλιν Μονρόε χαρακτηρίσθηκε την Τετάρτη (26/6), ιστορικό μνημείο από το δημοτικό συμβούλιο του Λος Άντζελες, κάτι που έγινε για να αποφευχθεί η καταστροφή αυτής της κατοικίας όπου η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή. Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα. Θα επιτρέψει στην πόλη να προστατεύσει αυτό το κτίριο που βρίσκεται στην πλούσια συνοικία Μπρέντγουντ και πρόσφατα αποκτήθηκε από εύπορους Αμερικανούς που επιθυμούν να το κατεδαφίσουν.

«Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο ή χώρος μέσα στην πόλη του Λος Άντζελες που να είναι τόσο εμβληματικός όσο η Μέριλιν Μονρόε και το σπίτι της στο Μπρέντγουντ», υπογράμμισε η δημοτική σύμβουλος Τρέισι Παρκ.

**SUCCESS** 🙌 The Marilyn Monroe Residence in Brentwood is now a Historic-Cultural Monument! Today, L.A. City Council unanimously approved the nomination for Marilyn Monroe’s final home. Thanks to all who voiced their support and a HUGE thanks to Councilwoman Traci Park & team! pic.twitter.com/eaf3rcnBYS

«Μερικές από τις πιο διάσημες φωτογραφίες τραβήχτηκαν μέσα σ’ αυτό το σπίτι, σ’ αυτό το οικόπεδο και κοντά στην πισίνα του. Η Μέριλιν πέθανε εδώ τραγικά, πράγμα που την συνδέει για πάντα, στο χρόνο και στο χώρο, με αυτό το μέρος», πρόσθεσε.

Η Μέριλιν Μονρόε είχε αποκτήσει αυτή την ισόγεια χασιέντα των 270 τετραγωνικών μέτρων το 1962, λίγο μετά το διαζύγιό της από τον συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, στην προσπάθειά της να αποκτήσει και πάλι κάτι που να μοιάζει με ιδιωτική ζωή. Σ’ αυτό το σπίτι, αόρατο από το δρόμο, βρέθηκε νεκρή η ηθοποιός μόλις έξι μήνες αργότερα λόγω υπερβολικής δόσης φαρμάκων σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Marilyn Monroe’s only home she ever owned has been saved from demolition!

It’s so important to preserve this historical monument especially during a time of insane disrespect to the late actress in the film industry. pic.twitter.com/B9QCUKJmFg

— Justice for Marilyn Monroe (@marilyndeserves) June 27, 2024