Τα καλύτερα αξιοθέατα στον κόσμο: Η Ακρόπολη φιγουράρει στην 13η θέση

Η Ακρόπολη περιλαμβάνεται στα 25 καλύτερα αξιοθέατα στον κόσμο για το 2024, ενώ το παρόν δίνει και στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή κατάταξη, στην κατηγορία Best of the Best Things to Do, στα βραβεία Travelers’ Choice® Awards, στα οποία η Ελλάδα διακρίθηκε σε μια σειρά υποκατηγοριών. Ειδικότερα, η Ακρόπολη φιγουράρει στην 13η θέση της κατάταξης με τις Κορυφαίες Ατραξιόν στον κόσμο στην κατηγορία Best of the Best Things to Do της Tripadvisor. Ενώ, παράλληλα, στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή συναντάται στην 8η θέση. “Ποιος δεν έχει ακούσει για την Ακρόπολη; Περιηγηθείτε σε αυτό το αρχαίο ορόσημο και παρακολουθήστε μια ξενάγηση για να γνωρίσετε την ελληνική μυθολογία. Επιπλέον, εκτός από την ιστορική της σημασία, η Ακρόπολη έχει καταπληκτική θέα σε όλη την Αθήνα, ειδικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος”, αναφέρει η δημοφιλής πλατφόρμα.

Για πρώτη φορά, το Empire State Building στη Νέα Υόρκη ανέβηκε στην κορυφή ως το Νο. 1 αξιοθέατο παγκοσμίως. Ενώ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πιο δημοφιλές αξιοθέατα είναι ο Πύργος του Άιφελ. Εκτός από τις δύο αυτές διακρίσεις, η Ελλάδα ξεχώρισε στις Κορυφαίες Εμπειρίες στην Ευρώπη, με μια κρουαζιέρα στον Αργοσαρωνικό, με θέμα “Ολοήμερη Κρουαζιέρα σε 3 Νησιά -Αγκίστρι, Μονή, Αίγινα- με γεύμα και ποτά” να βρίσκεται στην 23η θέση και μια ξενάγηση στη Σαντορίνη με βάση το κρασί και θέμα “Ιστορίες κρασιού της Σαντορίνης: Περιήγηση στο ηλιοβασίλεμα με γευσιγνωσία & δείπνο” να συναντάται στην 25η θέση, ολοκληρώνοντας τη σχετική κατάταξη.

Η ολοήμερη κρουαζιέρα στα τρία νησιά του Αργοσαρωνικού αναδείχθηκε και στην υποκατηγορία Ιστιοπλοΐα και Ημερήσια Κρουαζιέρα, καταλαμβάνοντας την 6η θέση στον κόσμο. Στην ίδια υποκατηγορία, στην 13η θέση στον κόσμο συναντάται μία κρουαζιέρα στη Σαντορίνη με θέμα Semi Private Premium | Κρουαζιέρα με καταμαράν με μπάρμπεκιου επί του σκάφους & ποτά. Η ξενάγηση στη Σαντορίνη με βάση το κρασί διακρίθηκε και στην υποκατηγορία Φαγητό και Ποτό, καταλαμβάνοντας την 13η θέση στον κόσμο. Στην ίδια υποκατηγορία, στην 21η θέση, συναντώνται τα Μαθήματα ελληνικής κουζίνας στη Σαντορίνη.

“Αποπλεύστε σε μια ολοήμερη κρουαζιέρα στο Αγκίστρι, τη Μονή και την Αίγινα και απολαύστε μια περιπέτεια περιπλάνησης σε νησιά με όμορφα τοπία, καθαρά νερά και νόστιμο φαγητό”, αναφέρει η πλατφόρμα, μεταξύ άλλων, διαφημίζοντας την ολοήμερη κρουαζιέρα στον Αργοσαρωνικό. Ενώ, για την ξενάγηση στη Σαντορίνη, το Tripadvisor καλεί τους ταξιδιώτες σε ένα χαλαρό ταξίδι την ιστορία του κρασιού του νησιού μέσα από την επίσκεψη σε γραφικούς αμπελώνες, όπου θα μπορούν να δοκιμάσουν εκλεκτά τοπικά κρασιά. Με την ξενάγηση να ολοκληρώνεται με ένα γκουρμέ δείπνο στην Οία, με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα διακρίθηκε στην υποκατηγορία Ψυχαγωγία & Υδάτινο Πάρκο, με το Aqualand Corfu Water Park, στην Κέρκυρα, να βρίσκεται στην 25η θέση. Τα βραβεία 2024 Travelers’ Choice στην κατηγορία Best of the Best Things to Do καθορίζονται με βάση την ποιότητα και το πλήθος των κριτικών και των αξιολογήσεων των ταξιδιωτών που δημοσιεύτηκαν στο Tripadvisor κατά τη διάρκεια της 12μηνης περιόδου από την 1η Απριλίου 2023 έως τις 31 Μαρτίου 2024.