Δίκη Ασάνζ: Σε κλίμα συγκίνησης η επιστροφή του ιδρυτή του WikiLeaks στο σπίτι του

«Ύστερα από 14 χρόνια νομικών μαχών, ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι ελεύθερος να πάει στο σπίτι του», είπε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος Τζένιφερ Ρόμπινσον έξω από το δικαστήριο της νήσου Σαϊπάν, όπου επικυρώθηκε η συμφωνία του ιδρυτή του WikiLeaks με την αμερικανική δικαιοσύνη. Η δικαστής Ραμόνα Μανγκλόνα έκανε δεκτή την ομολογία ενοχής του για συνωμοσία με στόχο την απόκτηση και αποκάλυψη διαβαθμισμένων εγγράφων εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, και τον άφησε ελεύθερο λόγω της ποινής που είχε ήδη εκτίσει σε βρετανική φυλακή.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης ακρόασης, ο Τζούλιαν Ασάνζ ομολόγησε την ενοχή του, όπως προέβλεπε η συμφωνία: «Εργαζόμενος ως δημοσιογράφος ενθάρρυνα την πηγή μου να παράσχει πληροφορίες που φέρονταν να είναι απόρρητες, προκειμένου να τις δημοσιοποιήσω», είπε στο δικαστήριο. «Πίστευα ότι η Πρώτη Τροπολογία προστάτευε αυτήν τη δραστηριότητα, αλλά αποδέχομαι ότι ήταν… παραβίαση του νόμου περί κατασκοπείας», συμπλήρωσε ο Ασάνζ.

I watch this and think how overloaded his senses must be, walking through the press scrum after years of sensory depravation and the four walls of his high security Belmarsh prison cell.

Julian has arrived at the federal court house in Saipan.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδρυτής του WikiLeaks παρέμεινε έγκλειστος για πέντε χρόνια στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Μπέλμαρς, αφότου πέρασε τα προηγούμενα επτά χρόνια στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο. Ο 52χρονος Ασάνζ αναχωρεί από τη Σαϊπάν με ιδιωτικό τζετ για την Καμπέρα της Αυστραλίας, συνοδευόμενος από τους αυστραλούς πρεσβευτές σε ΗΠΑ και Βρετανία. «Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα», τόνισε η συνήγορος υπεράσπισης Τζένιφερ Ρόμπινσον. «Είναι μια μεγάλη ανακούφιση για τον Τζούλιαν Ασάνζ… για τους φίλους του, την οικογένεια, τους υποστηρικτές του, για εμάς, για όποιον πιστεύει στην ελευθερία του λόγου σε όλον τον κόσμο… ότι μπορεί πλέον να επιστρέψει στην Αυστραλία και να ξανασμίξει με την οικογένειά του», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα «πολύ ικανοποιημένος». «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την ευκαιρία αυτή, πετύχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα το οποίο, πιστεύω, ζητούσε η μεγάλη πλειονότητα των Αυστραλών», δήλωσε ο Αλμπανέζι ενώπιον Αυστραλών βουλευτών στην Καμπέρα. Με βάση τη συμφωνία, ο 52χρονος Ασάνζ, ο οποίος κατηγορούνταν ότι δημοσιοποίησε χιλιάδες διαβαθμισμένα αμερικανικά έγγραφα τη δεκαετία του 2010, δήλωσε ένοχος για συνωμοσία με στόχο την απόκτηση και τη αποκάλυψη πληροφοριών που άπτονται της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

«Ενθάρρυνα την πηγή μου», την Αμερικανίδα στρατιωτικό Τσέλσι Μάνινγκ, πηγή της τεράστιας διαρροής, «να μου δώσει υλικό που ήταν διαβαθμισμένο», παραδέχθηκε ο Ασάνζ ενώπιον του δικαστηρίου. Ντυμένος με μαύρο κοστούμι και γραβάτα στο χρώμα της ώχρας, ο 52χρονος Αυστραλός μετά την ανακοίνωση της απόφασης της δικαστή αγκάλιασε τους δικηγόρους του και έγραψε αφιέρωση στο βιβλίο ενός υποστηρικτή του. Στη συνέχεια αποχώρησε από τη δικαστική αίθουσα χωρίς να κάνει καμία δήλωση. Χωρίς καθυστέρηση ο Ασάνζ επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό αεροσκάφος, με το οποίο αναχώρησε από τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους με προορισμό την Καμπέρα, όπου αναμένεται να φτάσει σύντομα.

Προτεραιότητα τώρα είναι ο Τζούλιαν να ανακτήσει την υγεία του», «βρίσκεται σε φρικτή κατάσταση εδώ και πέντε χρόνια» και «επιθυμεί να έρθει σε επαφή με τη φύση», υπογράμμισε η σύζυγός του Στέλλα Ασάνζ, η οποία δήλωσε ότι «δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω» από χαρά μετά την ανακοίνωση της απελευθέρωσής του. Ο Τζούλιαν Ασάνζ «υπέφερε φοβερά στη μάχη του για την ελευθερία της έκφρασης, της ελευθερίας του Τύπου», υπογράμμισε ο Μπάρι Πόλακ, ο δεύτερος δικηγόρος του.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Ασάνζ δεν θα έπρεπε να έχει κατηγορηθεί ποτέ με βάση τον νόμο περί κατασκοπείας», πρόσθεσε. «Το έργο του WikiLeaks θα συνεχιστεί και ο Ασάνζ, δεν έχω καμία αμφιβολία, θα συνεχίσει με δύναμη τη μάχη του υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και της διαφάνειας», εκτίμησε. Ο Ασάνζ αναχώρησε τη Δευτέρα (24/06) από τη Βρετανία, όπου κρατούνταν στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Μπέλμαρς επί πέντε χρόνια, για να παρουσιαστεί ενώπιον του αμερικανικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Σαϊπάν, αφού δέχθηκε επί της αρχής συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Η συμφωνία αυτή προέβλεπε ότι θα δηλώσει ένοχος για μία από τις 18 κατηγορίες που τον βάρυναν, ότι «συνωμότησε για να αποκτήσει και να αποκαλύψει πληροφορίες που άπτονται της εθνικής ασφάλειας» των ΗΠΑ. Καταδικάστηκε σε 62 μήνες φυλάκιση τους οποίους έχει ήδη εκτίσει. Στο δικαστήριο ο Ασάνζ συνοδευόταν από τον πρώην πρωθυπουργό της Αυστραλίας και νυν πρεσβευτή της χώρας στην Ουάσινγκτον Κέβιν Ραντ. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, μια Νοτιοαφρικανή δικηγόρο, έχει ξεκινήσει εκστρατεία για τη συγκέντρωση των 520.000 δολαρίων που πρέπει να καταβάλει στην αυστραλιανή κυβέρνηση για τη ναύλωση του αεροσκάφους με το οποίο θα φτάσει από τη Βρετανία στην Αυστραλία.

Το δικαστήριο των Βόρειων Μαριανών Νήσων επιλέχθηκε επειδή ο Ασάνζ αρνούταν να μεταβεί στο αμερικανικό έδαφος και λόγω της εγγύτητάς του με την Αυστραλία, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο. Ο ΟΗΕ χαιρέτισε την απελευθέρωση του Ασάνζ, εκτιμώντας ότι η υπόθεσή του είχε εγείρει «σειρά ανησυχιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα». «Είμαι ευγνώμων που η περιπέτεια του γιου μου φτάνει επιτέλους στο τέλος της», δήλωσε η μητέρα του, η Κριστίν Ασάνζ.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς χαρακτήρισε τη συμφωνία «δικαστικό λάθος» που «ατιμάζει την υπηρεσία και τη θυσία των ανδρών και των γυναικών των ενόπλων δυνάμεών μας». Η Τσέλσι Μάνινγκ καταδικάστηκε στον Αύγουστο του 2013 σε 35 χρόνια κάθειρξη από στρατοδικείο, αλλά αφέθηκε ελεύθερη επτά χρόνια αργότερα αφού ο τότε πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα μείωσε την ποινή της. Σε μια πρώτη επίσημη αντίδραση των ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε ότι πρόκειται για μια δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν «είναι πρέπον να κάνουμε σχόλια σε αυτό το στάδιο».

Imagine. From over 5 years in a small cell in a maximum security prison. Nearly 14 years detained in the UK.

To this.

For the “privilege” Julian Assange must pay over half a million US dollars. Please help if you can: https://t.co/bBkYB5mycE #AssangeJet pic.twitter.com/Qau948K94v

— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024