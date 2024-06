Ασάνζ ελεύθερος: Εκτός φυλακών μετά από 5 χρόνια ο ιδρυτής των Wikileaks

Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδρυτής των Wikileaks, Τζούλιαν Ασάνζ, αποχωρώντας την Δευτέρα (24/6) από την φυλακή υψίστης ασφαλείας κοντά στο Λονδίνο, όπου ήταν έγκλειστος επί πέντε χρόνια. Νωρίτερα, αποκαλύφθηκε πως ο Ασάνζ κατέληξε σε συμφωνία με την αμερικανική δικαιοσύνη, η οποία προβλέπει ομολογία ενοχής για την παράνομη απόκτηση και αποκάλυψη απόρρητων εγγράφων σχετικά με τις στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των ΗΠΑ, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκισή του από τη Βρετανία και τον τερματισμό της πολυετούς διαμάχης του με την Ουάσινγκτον. Την Τετάρτη (26/6) αναμένεται να δικαστεί από δικαστήριο της Σαϊπάν στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ η ποινή που θα του επιβληθεί θα συμψηφιστεί με το διάστημα της κράτησής του στη Βρετανία και ο Τζούλιαν Ασάνζ θα αφεθεί ελεύθερος να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Αυστραλία. «Ο Τζούλιαν είναι ελεύθερος» δήλωσε η σύζυγός του Στέλλα Ασάνζ, υπογραμμίζοντας ότι «τα λόγια δεν αρκούν για να εκφράσουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη μας» σε όσους έχουν κινητοποιηθεί «εδώ και χρόνια» για να επιτευχθεί η απελευθέρωσή του.

Το WikiLeaks δημοσιοποίησε ένα βίντεο που δείχνει τον Τζούλιαν Ασάνζ να περπατά ελεύθερος στην πίστα του αεροδρομίου, προτού επιβιβαστεί σε αεροσκάφος. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) το WikiLeaks χαιρετίζει την έκβαση που ήταν αποτέλεσμα «μιας παγκόσμιας εκστρατείας» η οποία έφθασε μέχρι τα Ηνωμένα Έθνη. «Καθώς επιστρέφει στην Αυστραλία, ευχαριστούμε όλους όσοι μας στήριξαν, αγωνίστηκαν για εμάς και παρέμειναν πλήρως αφοσιωμένοι στον αγώνα για την ελευθερία του», αναφέρει και συμπληρώνει: «Η ελευθερία του Τζούλιαν είναι η ελευθερία μας». «Ύστερα από περισσότερα από πέντε χρόνια σε ένα κελί 2×3μ., απομονωμένος επί 23 ώρες καθημερινά, θα ξαναβρεθεί σύντομα με τη σύζυγό του Στέλλα και τα δύο παιδιά τους, τα οποία έχουν γνωρίσει τον πατέρα τους μόνο πίσω από τα κάγκελα», υπογράμμισε το WikiLeaks.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα πως θέλει ο Τζούλιαν Ασάνζ να επιστρέψει στην Αυστραλία το συντομότερο δυνατόν, αφού ο ιδρυτής του WikiLeaks αναχώρησε από τη Βρετανία έπειτα από μια συμφωνία να αποδεχθεί την ενοχή του για παραβίαση του νόμου των ΗΠΑ περί κατασκοπείας. «Ανεξάρτητα από την άποψη που μπορεί να έχει κάποιος για τον κ. Ασάνζ και τις δραστηριότητές του, η υπόθεση σέρνεται για υπερβολικά μεγάλο διάστημα», δήλωσε ο Αλμπανέζι στο αυστραλιανό κοινοβούλιο. «Δεν υπάρχει κανένα κέρδος από το συνεχιζόμενο εγκλεισμό του και θέλουμε να έρθει στο σπίτι του στην Αυστραλία», πρόσθεσε.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ

— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024