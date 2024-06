Ελληνοαμερικανικές σχέσεις 2024: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Γερουσιαστή των ΗΠΑ, Κόρι Μπούκερ

Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά και της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας τέθηκε επί τάπητος κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γερουσιαστή των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ Κόρι Μπούκερ. Συζητήθηκαν, επίσης, ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις εξελίξεις στην Ουκρανία, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου και ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Στο ίδιο πλαίσιο συναντήθηκε αργότερα και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον γερουσιαστή των Δημοκρατικών. Κατά τις συνομιλίες υπήρξε ευρεία ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, αλλά και τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις, με τον κ. Γεραπετρίτη να επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Ελλάδας σε μία μη συναλλακτική εξωτερική πολιτικών αρχών και αξιών, που θεμελιώνεται στο Διεθνές Δίκαιο και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στην Ερυθρά Θάλασσα – ζητήματα πάνω στα οποία επικεντρώθηκε η συζήτηση – ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την υποστήριξη της Αθήνας στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν, ενώ ανέδειξε και τις ελληνικές πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή. Υπογραμμίζοντας δε τον αλληλένδετο χαρακτήρα των κρίσεων, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ακόμη στην αποσταθεροποιητική δράση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και στους κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αλλά και το διεθνές εμπόριο, αναδεικνύοντας την ελληνική συνδρομή στην προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας μέσω του πρωταγωνιστικού, όπως επισήμανε, ρόλου της στην επιχείρηση της ΕΕ «ASPIDES». Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε, επίσης, αναφορά στην κατάσταση στην Ευρώπη, υπό το φως των πρόσφατων ευρωεκλογών, καθώς και στις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Οι κ. Γεραπετρίτης και Μπούκερ – ο οποίος εκλέγεται στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ, όπου είναι εγκατεστημένη μία ακμάζουσα ελληνική κοινότητα – συνομίλησαν, επίσης, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, το οποίο, όπως τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, πρέπει να επιλυθεί στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη μνεία και εκτενή συζήτηση έγινε και για τα ζητήματα ενέργειας, με τον κ. Γεραπετρίτη να αναφέρεται εκτενώς στον ρόλο της Ελλάδας ενεργειακού κόμβου, ο οποίος συμβάλλει στην ενεργειακή αυτονομία και διαφοροποίηση της Ευρώπης με κρίσιμες υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό έφερε ως παράδειγμα την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου (GREGY), την πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και στην αύξηση του ποσοστού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα.

Στη συζήτηση για την οικονομία, ο υπουργός Εξωτερικών προέβαλε την «αλλαγή σελίδας» της ελληνικής οικονομίας, με τον Αμερικανό γερουσιαστή να υπογραμμίζει ότι η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας την καθιστά «θαύμα στην περιοχή». Ειδικότερα, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία σημειώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης καθώς και ότι καταγράφεται αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, κάνοντας ειδική αναφορά σε κάποιες εμβληματικές, όπως είπε, επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών όπως η Microsoft, η Google και η Pfizer.

Ο κ. Μπούκερ, ο οποίος εκτός από μέλος των Επιτροπών Εξωτερικών Σχέσεων και Δικαιοσύνης της αμερικανικής Γερουσίας είναι και μέλος της Υποεπιτροπής Αφρικής, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές θέσεις για την κατάσταση στην Αφρική. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε εκτενώς στις προκλήσεις που εντοπίζονται στην ήπειρο, με δεδομένη την κρίση στην περιοχή του Sahel με την αποσταθεροποίηση δημοκρατικών κρατών, τις ανθρωπιστικές προκλήσεις, τη διείσδυση ξένων δυνάμεων και την πειρατεία. Όπως τονίστηκε, είναι απόλυτη ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις αυτές τόσο στην υποσαχάρια Αφρική όσο και στην περιοχή του Maghreb, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω αποσταθεροποίηση της ηπείρου.

FM George Gerapetritis met tdy w/#US Sen. Cory Booker @SenBooker at @GreeceMFA. They discussed regional dvpts & global challenges and reaffirmed the excellent level of 🇬🇷🇺🇸 relations pic.twitter.com/SdxopRxnuc

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 25, 2024