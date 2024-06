Σεισμός Τουρκία 2024: Οι δονήσεις έφτασαν μέχρι τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη δυτική Τουρκία, η οποία έγινε αισθητή και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), ο σεισμός των 5 Ρίχτερ καταγράφηκε στη 01:36 τα ξημερώματα της Τρίτης (25/06) , σε περιοχή της δυτικής Τουρκίας.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίστηκε στα 15 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης Σόμα στην επαρχία Μανίσας, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του EMSC, υπολογίστηκε στα 12 χιλιόμετρα.

Σεισμός 6,2 βαθμών σημειώθηκε την Κυριακή κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ). Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται σε 93 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.

❗💥🇻🇪 – A very strong magnitude 6.0 earthquake occurred in the Caribbean Sea near the coast of Venezuela late in the evening of Saturday, Jun 22, 2024 at 11.58 pm local time (America/Caracas GMT -4).

The quake had a moderate depth of 87 km (54 mi) and was felt over a large… pic.twitter.com/0lPjEIpdBc

