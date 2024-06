Τέιλορ Σουίφτ – Χιου Γκραντ Λονδίνο: Το tweet του διασημου ηθοποιού προκάλεσε φρενίτιδα

Ο Χιου Γκραντ ήταν ανάμεσα στους Βρετανούς celebrities που παρακολούθησαν μία από τις φαντασμαγορικές συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στο Λονδίνο το Σαββατοκύριακο. Η 34χρονη τραγουδίστρια έδωσε τρεις sold out συναυλίες στο εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, όπου εντοπίστηκαν μια σειρά από διασημότητες, συμπεριλαμβανομένου και του 63χρονου ηθοποιού.

Ο Χιου Γκραντ παρακολούθησε το σόου του Σαββάτου με τη σύζυγό του, Άννα Ελίζαμπεθ Έμπερσταϊν, και την 8χρονη κόρη τους. Λίγο μετά τη συναυλία, ο Βρετανός ηθοποιός έκανε ένα tweet για να επαινέσει την Τέιλορ Σουίφτ αλλά και τον σύντροφό της, Τράβις Κέλσι, που ανέβηκε στη σκηνή και τη βοήθησε σε ένα από τα act.

«Αγαπημένη @taylorswift13, έκανες ένα απίστευτο σόου, έχεις μια καταπληκτική και φιλόξενη ομάδα και ένα εξαιρετικό αν και γιγάντιο αγόρι (#tequilashots). Ευχαριστώ πολύ από ένα ηλικιωμένο αγόρι από το Λονδίνο, τη σύζυγο και ένα ενθουσιασμένο 8χρονο #halfgirlhalfbracelet», έγραψε χαρακτηριστικά ο Χιου Γκραντ στο Twitter.

Dear @taylorswift13 , You have an incredible show, an amazing and v hospitable team and excellent if gigantic boyfriend (#tequilashots.). Thanks so much from one ageing London boy, wife and thrilled 8 year old #halfgirlhalfbracelet

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) June 23, 2024