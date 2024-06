Λούκα Μόντριτς Euro 2024: Η συγκίνηση του Κροάτη χαφ με δημοσιογράφο

Ο Λούκα Μόντριτς έγραψε ιστορία με το γκολ που σημείωσε απέναντι στην Ιταλία καθώς έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία του Εuro.

Ο Κροάτης μέσος αρχικά αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι στο 53ο λεπτό, καθώς ο τερματοφύλακας της Ιταλίας απέκρουσε εντυπωσιακά.

Ωστόσο ο Μόντριτς έδωσε το προβάδισμα στη χώρα του με τέρμα που σημείωσε στο 55′.

Μετά τη λήξη του αγώνα, εκτυλίχθηκε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

This was a truly beautiful moment in the post-match press conference ❤️#BBCEuros #Euro2024 #CROITA pic.twitter.com/K8VowAgm7m

