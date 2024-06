Ο ΠΑΟΚ κάνει ταινία για την κατάκτηση του τίτλου στη Super League 1

Με αφορμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα ένα teaser από τη σχετική ταινία μικρού μήκους, που δημιούργησε. Σε αυτό ο ποδοσφαιριστής Γιάννης Μιχαηλίδης κάνει λόγο για την πίστη που είχε για να πάρει τον τίτλο με τον ΠΑΟΚ και να τον αφιερώσει στον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή. «Νιώθω ότι το σηκώσαμε μαζί αυτό για τον μπαμπά», τονίζει μεταξύ άλλων ο Μιχαηλίδης την ώρα που κάνει τα τατουάζ με τις φωτογραφίες του πατέρα του και την κούπα.

Wait for it…

The Incredibles Movie ⚫️⚪️🏆

Coming soon! pic.twitter.com/IouTT9f9j7

— PAOK FC (@PAOK_FC) June 23, 2024