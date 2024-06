Ρονάλτο Euro 2024: Μετά τα γκολ, ρεκόρ και σε ασίστ – Οι εισβολές για selfie και η τρέλα της πιτσιρίκας που τον άγγιξε!

Ιστορία έγραψε στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Τουρκία στο Ντόρτμουντ ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ και αρχηγός της Εθνικής ομάδας της χώρας του ξεκίνησε και πάλι βασικός στον αγώνα του Euro 2024 που είναι το 6ο Euro της τεράστιας καριέρας του. Ο Ρονάλντο αν και θα μπορούσε να σκοράρει προτίμησε στο 56΄ να δώσει ασίστ στον Μπρούνο Φερνάντες για να στείλει την μπάλα για 3η φορά στα δίχτυα της Τουρκίας.

Cristiano Ronaldo is the oldest player to make a EURO assist (39 years, 138 days) #EURO2024 | #TURPOR pic.twitter.com/R1ytfRVbwM — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024

Με αυτή την ασίστ ο Ρονάλντο έφτασε στις 8 σε Euro και ισοφάρισε τον Τσέχο Κάρελ Πομπόρσκι. Επιπλέον έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του Euro που δίνει ασίστ! Θυμίζυμε ο Πορτογάλος με 14 γκολ είναι πρώτος σκόρερ του Euro! Τώρα πλέον έχει στο μυαλό του να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα σκοράρει σε 6 Euro και ο γηραιότερος σκόρερ του. Ο Ρονάλντο κυριαρχεί απόλυτα στην Ευρώπη αφού είναι πρώτος σκόρερ στο Champions League με 141 γκολ και πρώτος σε ασίστ με 42.

Τρελαίνει στα 39 του ο Ρονάλντο! Επτά εισβολές απλών φιλάθλων που ήθελαν να βγουν μια φωτογραφία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο είχαμε στον αγώνα του 6ου ομίλου του Euro 2024 Τουρκία-Πορτογαλία. Και το απίστευτο είναι ότι οι περισσότεροι ήταν οπαδοί της Τουρκίας με κορυφαίο όλων έναν απίθανο πιτσιρικά ο οποίος με την τόλμη του κατάφερε να κάνει ακόμη και τον CR7 να χαμογελάσει και να πάρει πόζα για να του χαρίσει την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του! Η εισβολή του πιτσιρικά θεωρητικά έπρεπε να θορυβήσει τους σεκιούριτι, αλλά μάλλον τους…καθησύχασε κι έτσι μέχρι να τελειώσει ο αγώνας υπήρχαν άλλες τρεις διακοπές του αγώνα από ισάριθμες προσπάθειες οπαδών να βρεθούν δίπλα στο ίνδαλμα τους. Απλά στα επόμενα ντου αντέδρασαν λίγο πιο γρήγορα κι ενώ όλοι πίστευαν ότι με το σφύριγμα της λήξης, τελείωσαν και όλοι όσοι ήθελαν να φωτογραφηθούν μαζί του, αποδείχθηκε το αντίθετο! Την ώρα που ο Ρονάλντο κατευθύνονταν στην φυσούνα στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκε ένας ακόμη οπαδός, ο οποίος αντιμετωπίστηκε έγκαιρα (με τη συνδρομή παικτών της Πορτογαλίας) την ώρα που ο CR7 κοιτούσε με απορία..

Cristiano Ronaldo with a little fan ❤️pic.twitter.com/dZUYKY2uwH — CristianoXtra (@CristianoXtra_) June 22, 2024

The pitch invader was too quick for security… pic.twitter.com/TO9SFGMjro — Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 22, 2024

Bro security needs to do a better job cause wym there were other pitch invaders pic.twitter.com/8VYe8XPRrx — cori (@corilinee) June 22, 2024

Cristiano Ronaldo is arguably the dream of any player on this planet.

Four pitch invaders invaded the pitch just to have a selfie with him. #EURo2024 pic.twitter.com/V9iNWnzH2u — (@FEMIBELLO34) June 22, 2024

Κοριτσάκι που συνόδευε τους παίκτες άγγιξε τον Κριστιάνο Ρονάλντο για να πιστέψει πως είναι αληθινός και τρελάθηκε

Πριν την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες της Πορτογαλίας βγήκαν από την φυσούνα παρέα με τα παιδάκια που τους συνόδευαν για να πάνε να παραταχθούν για την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Ο Κριστιάνο στεκόταν δίπλα στον Ρουί Πατρίσιο. Όταν κάποια στιγμή το κοριτσάκι που συνόδευε τον δεύτερο αντιλήφθηκε πως ήταν δίπλα του, θέλησε να τον αγγίξει για να σιγουρευτεί πως δεν ζούσε ένα όνειρο.

Αμέσως μόλις το έκανε άρχισε να γελάει ξετρελαμένο από χαρά, κοίταξε το άλλο κοριτσάκι δίπλα της κι έβαλε τα χέρια της στο πρόσωπο δείχνοντας πραγματικά να μην μπορεί να το πιστέψει. Στην συνέχεια, αφού είπε κάτι στην φίλη της, γύρισε και τον κοίταξε ξανά, με το χαμόγελο να μην φεύγει από τα χείλη της. Όταν ήρθε η ώρα να αποχωρήσουν, ο Κριστιάνο της πήρε και τις δύο αγκαλιά κι έφυγαν περιχαρείς.