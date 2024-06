Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων ΗΠΑ: Η πρώτη πολιτεία που καταδικάζει τους βιαστές σε ευνουχισμό

Η Λουιζιάνα γίνεται η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που καταδικάζει σε χειρουργικό ευνουχισμό τους δράστες για συγκεκριμένα σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών, σύμφωνα με ένα νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Παρόλο που ο νόμος εφαρμόζεται ήδη σε άλλες χώρες όπως η Τσεχία και η Νιγηρία, είναι άνευ προηγουμένου για τις ΗΠΑ. Οι υποστηρικτές του ελπίζουν να αποθαρρύνει επίδοξους κακοποιητές από το να επιτεθούν σε παιδιά. Ο αντίλογος όμως χαρακτηρίζει τον νέο νόμο «σκληρό» και πιστεύει ότι θα βρει νομικά εμπόδια στην εφαρμογή του.

Η ποινή αναμένεται να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις όπου το θύμα του εγκλήματος είναι κάτω των 13 ετών. Ανάμεσα στα εγκλήματα για τα οποία θα επιβάλλεται είναι ο βιασμός, η αιμομιξία και η σεξουαλική κακοποίηση, ωστόσο η ποινή θα αποφασίζεται κάθε φορά σύμφωνα με την κρίση του δικαστή. Ανάμεσα στα εγκλήματα για τα οποία θα επιβάλλεται είναι ο βιασμός, η αιμομιξία και η σεξουαλική κακοποίηση, ωστόσο η ποινή θα αποφασίζεται κάθε φορά σύμφωνα με την κρίση του δικαστή.

Louisiana becomes first state to allow surgical castration as punishment for child molesters https://t.co/ibxTcQiifo

Να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή 2.224 άτομα τελούν ποινή φυλάκισης για τέτοια εγκλήματα στη Λουιζιάνα. Αλλά ο νόμος θα εφαρμόζεται σε όσους καταδικάζονται από την 1η Αυγούστου και μετά του τρέχοντος έτους. Ήδη η Λουιζιάνα, ανάμεσα σε μερικές ακόμα αμερικανικές πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, η Φλόριντα και το Τέξας, επιτρέπουν τον χημικό ευνουχισμό για όσους κρίνονται ένοχοι για συγκεκριμένα σεξουαλικά εγκλήματα.

Σε κάποιες από αυτές, οι δράστες μπορούν να επιλέξουν τον χειρουργικό ευνουχισμό αλλά η Λουιζιάνα είναι η πρώτη όπου θα τους επιβάλλεται. Στον χημικό ευνουχισμό χορηγούνται φάρμακα που αναστέλλουν την παραγωγή τεστοστερόνης και τη σεξουαλική ορμή. Ο χειρουργικός είναι πιο παρεμβατικός, καθώς περιλαμβάνει την αφαίρεση των όρχεων ή των ωοθηκών.

The Louisiana State Legislature’s new bill will approve surgical castration as a punishment for those found guilty of sex crimes against children.

But now, some are debating whether the move is constitutional or not. pic.twitter.com/NT22nErYsx

— Epoch Times Print Edition (@EpochTimesPrint) June 9, 2024