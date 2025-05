Τραμπ – Κάρνεϊ: Επεισοδιακή συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Σε μια συνάντηση που ξεκίνησε με θετικό κλίμα, αλλά εξελίχθηκε σε διπλωματική σύγκρουση υψηλού συμβολισμού, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ διασταυρώθηκαν λεκτικά για το μέλλον της κυριαρχίας του Καναδά, με αφορμή τη «φιλοδοξία» Τραμπ να δει τη γειτονική χώρα να γίνεται η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας με έντονη συναισθηματική φόρτιση, ανέφερε πως διατηρεί προσωπικούς δεσμούς με τον Καναδά, καθώς μέλη της οικογένειας της μητέρας του έζησαν εκεί. «Ο Καναδάς είναι ένα πολύ ξεχωριστό μέρος», είπε, προσθέτοντας ότι η ενδεχόμενη πολιτειακή ένταξη θα πρόσφερε στους Καναδούς σημαντικά πλεονεκτήματα: «Δωρεάν στρατιωτική προστασία και μεγάλη μείωση φόρων». Παρομοίασε δε την προοπτική με έναν «υπέροχο γάμο» μεταξύ δύο χωρών. Όταν ρωτήθηκε αν η κατηγορηματική στάση του Καναδού πρωθυπουργού ακυρώνει αυτό το ενδεχόμενο, ο Τραμπ απέφυγε να κλείσει οριστικά την πόρτα: «Ο χρόνος θα δείξει… Ποτέ μη λες ποτέ».

Αν και διατήρησε ήπιους τόνους, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ήταν ξεκάθαρος: «Κάποια μέρη δεν είναι ποτέ προς πώληση». Με τη φράση αυτή απέρριψε δημοσίως και χωρίς περιστροφές την πρόταση-υπαινιγμό του Αμερικανού προέδρου, υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία της χώρας του. Ο Κάρνεϊ, ωστόσο, επέλεξε να δώσει έμφαση στις κοινές δυνατότητες και τις ευκαιρίες συνεργασίας: «Μπορούμε να χτίσουμε πολλά μαζί. Το σημαντικό είναι να προχωρήσουμε μέσα από τη συνεργασία».

BREAKING: Canadian Prime Minister, Mark Carney has arrived at the White House and is greeted by Donald Trump

Ερωτηθείς για τη γενικότερη στάση των Καναδών πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο πολιτειακής ένταξης στις ΗΠΑ, ο Κάρνεϊ εμφανίστηκε κατηγορηματικός: «Η άποψη του Καναδά δεν πρόκειται να αλλάξει». Ανέδειξε, μάλιστα, τον ισχυρό εμπορικό δεσμό των δύο χωρών, τονίζοντας: «Ο Καναδάς είναι ο μεγαλύτερος πελάτης των ΗΠΑ. Μοιραζόμαστε έναν τεράστιο τομέα αυτοκινητοβιομηχανίας». Αναφορικά με το ζήτημα των δασμών, που παραμένει αγκάθι στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, ο Καναδός ηγέτης υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει μία μόνο ενέργεια που θα τους άρει» και έκανε λόγο για μια «ευρύτερη συζήτηση» που θα χρειαστεί χρόνο και σοβαρές διαβουλεύσεις.

Η κόντρα Τραμπ–Κάρνεϊ ανοίγει μια νέα σελίδα στις σχέσεις ΗΠΑ–Καναδά, αποκαλύπτοντας τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, αλλά και την έντονη ανάγκη διατήρησης ισορροπιών σε μια περίοδο γεωπολιτικής ρευστότητας. Ενώ η Ουάσινγκτον δείχνει διάθεση επέκτασης επιρροής, η Οτάβα υπενθυμίζει την πολιτική της αυτονομία – και ταυτόχρονα την ισχύ μιας ισότιμης συνεργασίας.

When questioned on President Trump's remarks that Canada could be the 51st US State, Canadian Prime Minister Mark Carney says 'some places are never for sale'.

