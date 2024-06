Οι δίδυμοι Αλέξανδρος και Τζέιμς Χουρίδης ανάμεσα στους καλύτερους έφηβους ποδοσφαιριστές της Αυστραλίας

Ανάμεσα στους καλύτερους έφηβους ποδοσφαιριστές της Αυστραλίας συγκαταλέγονται οι δίδυμοι Αλέξανδρος και Τζέιμς Χουρίδης, οι οποίοι επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην ομάδα που θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα αγοριών U-16 ASEAN 2024 που θα πραγματοποιηθεί στη Σουρακάρτα της Ινδονησίας από σήμερα έως τις 4 Ιουλίου. Στο τουρνουά συμμετέχουν 12 μέλη από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Εθνών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Η Αυστραλία έχει κληρωθεί στον τρίτο όμιλο για το τουρνουά, μαζί με τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και το Ανατολικό Τιμόρ και θα παίξει όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων. Πρόκειται για την ένατη εμφάνιση της Αυστραλίας, στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, το οποίο μάλιστα έχει κατακτήσει δύο φορές, το 2008 και το 2016.

A big congratulations to Victory Academy brothers Alexi and James Houridis on their Subway Joeys selections ahead of the 2024 ASEAN U-16 Boys’ Championship 👏

Details → https://t.co/rM2mKD8KkA pic.twitter.com/u46vWuvHGf

— Melbourne Victory (@gomvfc) June 7, 2024