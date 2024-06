Στερέωσαν μπύρα στο κεφάλι οπαδού: Επικό σκηνικό στη Γερμανία

Μπορεί η Αγγλία να θυμίζει μια πάρα πολύ ακριβή ομάδα της Sunday League, ωστόσο όσοι Άγγλοι ταξίδεψαν στη Γερμανία για τα παιχνίδια του Euro 2024, προσπαθούν να περάσουν όσο καλύτερα γίνεται.

Αυτό φαίνεται και από το παρακάτω βίντεο, μάλλον πριν τον αγώνα κόντρα στη Δανία, στο οποίο απεικονίζεται ένας κοιμώμενος οπαδός των «τριών λιονταριών» ενώ γύρω του έχουν στήσει εξέδρα και ένας-ένας προσπαθούν να γεμίσουν ένα ποτήρι μπύρα που στηρίζεται στο κεφάλι του χωρίς να το ρίξουν. Ακόμα και όταν το ποτήρι πέφτει, ο προφανώς μεθυσμένος οπαδός συνεχίζει ατάραχος τον ύπνο του.

🍻 One England fan was caught taking a little beer nap in Germany. The other fans responded in typical English fashion… #ThreeLions | #EURO2024 pic.twitter.com/soM4YWggc0

— The Sportsman (@TheSportsman) June 21, 2024