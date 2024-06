«Ξύπνησε» μαύρη τρύπα: Απίθανη ανακάλυψη για την αστρονομική κοινότητα

Η μυστηριώδης λάμψη ενός πολύ μακρινού γαλαξία συνδέεται με το ξαφνικό ξύπνημα μιας γιγάντιας μαύρης τρύπας, 1 εκατομμύριο φορές μεγαλύτερης από τον Ήλιο. Δεκαετίες παρατηρήσεων δεν είχαν βρει τίποτα αξιοσημείωτο στον μακρινό γαλαξία που βρίσκεται στον αστερισμό της Παρθένου, αλλά αυτό άλλαξε στα τέλη του 2019, όταν οι αστρονόμοι παρατήρησαν μια δραματική αύξηση της φωτεινότητάς του που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι ερευνητές πιστεύουν τώρα ότι γίνονται μάρτυρες αλλαγών που δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν, με τη μαύρη τρύπα στον πυρήνα του γαλαξία να δίνει ένα «ακραίο κοσμικό σόου φωτός», καθώς τεράστιες ποσότητες υλικού πέφτουν μέσα της, αναφέρει ο Guardian.

Ο γαλαξίας, ο οποίος φέρει την (όχι τόσο εύηχη) κωδική ονομασία SDSS1335+0728 και βρίσκεται σε απόσταση 300 εκατομμυρίων ετών φωτός, επισημάνθηκε στους αστρονόμους τον Δεκέμβριο του 2019, όταν ένα παρατηρητήριο στην Καλιφόρνια κατέγραψε μια ξαφνική αύξηση της φωτεινότητάς του.

Ο συναγερμός προκάλεσε έναν καταιγισμό νέων παρατηρήσεων και ελέγχων των αρχειοθετημένων μετρήσεων από επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια για να κατανοήσουν περισσότερα για τον γαλαξία και τη συμπεριφορά του στο παρελθόν. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο γαλαξίας είχε πρόσφατα διπλασιάσει τη φωτεινότητά του στα υπέρυθρα μεσαία μήκη κύματος, είχε γίνει τέσσερις φορές φωτεινότερος στο υπεριώδες και τουλάχιστον 10 φορές φωτεινότερος στην περιοχή των ακτίνων Χ.

Τι προκάλεσε την ξαφνική φωτεινότητα είναι ασαφές, αλλά γράφοντας στο Astronomy and Astrophysics, οι ερευνητές λένε ότι η πιο πιθανή εξήγηση είναι η δημιουργία ενός «ενεργού γαλαξιακού πυρήνα», όπου μια τεράστια μαύρη τρύπα στο κέντρο ενός γαλαξία αρχίζει να καταναλώνει ενεργά το υλικό γύρω της. Οι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες εκπέμπουν ένα ευρύ φάσμα φωτός, καθώς το αέριο γύρω από τη μαύρη τρύπα θερμαίνεται και λάμπει, ενώ τα σωματίδια σκόνης που την περιβάλλουν απορροφούν ορισμένα μήκη κύματος και επανεκπέμπουν άλλα.

#blackhole #beginning “In the case of SDSS1335+0728, we were able to observe the awakening of the massive black hole, [which] suddenly started to feast on gas available in its surroundings, becoming very bright.” @WaPo pic.twitter.com/mqGAcCXzWK

— Sue J Feingold (@susanjfeingold) June 19, 2024