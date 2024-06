Όμηρος Χαμάς: 75χρονη πρώην αιχμάλωτη μίλησε για όσα βίωσε στη Γάζα

Μια ισραηλινή ακτιβίστρια της ειρήνης, η οποία απήχθη από το σπίτι της στις 7 Οκτωβρίου και κρατήθηκε όμηρος για 53 ημέρες στη Γάζα, δήλωσε στο BBC πώς η δοκιμασία της κατέστρεψε την πεποίθησή της ότι η ειρήνη είναι δυνατή μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Στην πρώτη της συνέντευξη στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την απελευθέρωσή της τον Νοέμβριο, η 75χρονη Ada Sagi είπε στην εκπομπή Today του Radio 4 πώς κρατήθηκε σε ένα διαμέρισμα φρουρούμενη από έμμισθους, ότι η Χαμάς την κράτησε σε νοσοκομείο πριν από την απελευθέρωσή της – και ότι τώρα πιστεύει ότι ο κόσμος μισεί τους Εβραίους. «Δεν πιστεύω στην ειρήνη, δεν λυπάμαι», είπε η καθηγήτρια αραβικών και εβραϊκών. «Καταλαβαίνω ότι η Χαμάς δεν τη θέλει», υπογράμμισε. Η Σάγκι έζησε για δεκαετίες στο κιμπούτς Nir Oz κοντά στα σύνορα Ισραήλ – Γάζας, προσπαθώντας να βοηθήσει τις προσπάθειες συμφιλίωσης διδάσκοντας στους Ισραηλινούς αραβικά για να μιλούν στους γείτονές τους. Το φθινόπωρο του 2023 σχεδίαζε να έρθει στο Λονδίνο για να επισκεφθεί τον γιο της και να γιορτάσει τα γενέθλιά της.

Αλλά όλα αυτά άλλαξαν όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 251 ομήρους στη Γάζα, ανάμεσά τους και την ίδια. Η Σάγκι, η οποία έκλεισε τα 75 της χρόνια ενώ κρατούνταν όμηρος από αυτούς τους «τρομοκράτες της Χαμάς» όπως του αποκάλεσε, απελευθερώθηκε τελικά 53 ημέρες αργότερα. Χρειάστηκαν έξι μήνες για να είναι έτοιμη να μιλήσει στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης για την εμπειρία της και τις απόψεις της για εκείνους που της πήραν την ελευθερία, το σπίτι της και την πίστη της στην ειρήνη. Είναι ενήμερη για τους 116 ομήρους που παραμένουν ακόμα πίσω, 41 από τους οποίους το Ισραήλ λέει ότι θεωρούνται νεκροί, και προτρέπει την ισραηλινή κυβέρνηση να συμφωνήσει με τη Χαμάς σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωσης των ομήρων.

75-year-old Ada Sagi was taken hostage on 7 October by Hamas.

A lifelong peace activist, now she says: “I don’t believe in peace, no… Sorry. I changed my mind.”

Speaking to @EmmaBarnett in her 1st UK interview, Ada reflects on losing her home, freedom and beliefs.#R4Today

— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) June 19, 2024