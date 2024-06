Coldplay Ηρώδειο: Η νέα ανάρτηση του συγκροτήματος για το βιντεοκλίπ

Οι Coldplay προχώρησαν σε μία νέα ανάρτηση για το βιντεοκλίπ του νέου τους τραγουδιού με τίτλο «Feels Like I’m Falling In Love», που γυρίστηκε στο Ηρώδειο. Το διάσημο βρετανικό συγκρότημα ανέβασε ένα βίντεο από τα γυρίσματα, γράφοντας στη λεζάντα: «Πρέπει να το δείτε αν πρόκειται να έρθετε σε μία από τις συναυλίες μας αυτό το καλοκαίρι». Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Κρις Μάρτιν καθ’ όλη τη διάρκεια του γυρίσματος που πραγματοποιήθηκε πριν μερικές ημέρες στο Ηρώδειο, ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης και προσιτός, χόρευε, αστειευόταν και μιλούσε με τον κόσμο, ενώ ρωτούσε, ανά διαστήματα, αν κάποιος χρειάζεται νερό, καθώς η ζέστη ήταν έντονα αισθητή. Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ήταν ιδιαίτερη φιλική με το συγκρότημα και το κοινό να απολαμβάνουν στο έπακρο αυτό που ζούσαν.

To ελληνικό κοινό τραγουδούσε το «Feels Like I’m Falling In Love», ενώ τα led βραχιόλια που φορούσαν, αναβόσβηναν στον ρυθμό του τραγουδιού, δημιουργώντας μία μαγική ατμόσφαιρα. Μετά το τέλος της μαγνητοσκόπησης ο Κρις Μάρτιν, φανερά χαρούμενος, είχε γονατίσει στη σκηνή, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του και φίλησε το δάπεδο του Ηρωδείου, δείχνοντας, με αυτόν τον συμβολικό τρόπο, τον σεβασμό του προς τον μοναδικό αυτό χώρο, την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της.