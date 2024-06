Άρμι Χάμερ κανιβαλισμός: «Είμαι ευγνώμων για τις κατηγορίες»

Ο ηθοποιός Άρμι Χάμερ αποκάλυψε ότι είναι ευγνώμων για τους σοκαριστικούς ισχυρισμούς για κανιβαλισμό και βία που κατέστρεψαν την καριέρα του στο Χόλιγουντ. Ο 37χρονος σταρ ο οποίος βρισκόταν στο απόγειο της φήμης του, όταν μια σειρά από ανησυχητικές κατηγορίες διατυπώθηκαν εναντίον του από πολλές γυναίκες, οι οποίες τον κατηγόρησαν για βίαιη κακοποίηση και φαντασιώσεις κανιβαλισμού. Τον Φεβρουάριο του 2022, η 26χρονη πρώην σύντροφός του, Έφη Αγγέλοβα τον κατηγόρησε για βιασμό και κακοποίηση που συνέβη το 2017.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες περί βιασμού μέσω του δικηγόρου του και είπε ότι όλες οι σεξουαλικές του επαφές ήταν «εντελώς συναινετικές, συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν εκ των προτέρων και ήταν αμοιβαία συμμετοχικές». Μιλώντας στο podcast Painful Lessons, ο ηθοποιός είπε για το σκάνδαλο: «Ό,τι κι αν είπε ο κόσμος, ό,τι κι αν συνέβη, τώρα βρίσκομαι σε ένα μέρος στη ζωή μου όπου είμαι ευγνώμων για κάθε κομμάτι του».

