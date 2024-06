Ο πιο όμορφος δρόμος στον κόσμο: Ελλάδα ψήφισε το Twitter!

Παρόλο που σε επίσημους φορείς η Μύκονος και τα στενά της βρίσκονται στους καλύτερους του κόσμου, σύμφωνα με σχετική λίστα, η Πάρος καταλαμβάνει τη δική της, διαδικτυακή πρωτιά σε ό,τι αφορά την ομορφιά των δρόμων της. Σε διαδικτυακό νήμα (thread) του OThingstodo στο X (σ.σ. πρώην Twitter) η Πάρος είναι πρώτη στη σχετική παγκόσμια λίστα, ξεπερνώντας μεταξύ άλλων τη Βρύγη στο Βέλγιο και την πόλη, που οι δρόμοι της βρίσκονται κάτω από πλαγιά. Εξάλλου, χρήστες του Tripadvisor περιγράφουν χαρακτηριστικά την ομορφιά της Πάρου: «Είναι πολύ όμορφη και γραφική. Η ζωή την Παροικιά είναι «απλωμένη» σε μεγάλη έκταση και όχι συγκεντρωμένη μόνο μέσα στα δρομάκια της περιοχής. Για το λόγο αυτό, ακόμη και όταν είναι γεμάτη κόσμο αυτός διαχέεται στο χώρο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έντονος συγχρωτισμός και αυτό την κάνει πιο ασφαλή αυτή την εποχή του κορονοϊού».

Όπως ειπώθηκε η Πάρος είναι πρώτη στη σχετική λίστα, ενώ ακολουθούν το Σετενίλ ντε λας Μποντέγκας, πόλη 157 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κάδιθ, στην νότια Ισπανία με 3016 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

Το Σετενίλ ντε λας Μποντέγκας στην Ισπανία διαθέτει εντυπωσιακούς δρόμους χτισμένους σε εντυπωσιακούς βράχους, με ασβεστωμένα σπίτια ενσωματωμένα στους βραχώδεις σχηματισμούς.

Στην τρίτη θέση βρίσκει κανείς την επαρχία Κεμπέκ στον Καναδά με τα λιθόστρωτα μονοπάτια, ιστορικά κτίρια, ζωντανές καφετέριες και καταστήματα, αποπνέοντας μια ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα με πλούσια ιστορία.

Ακολουθεί το Σάμπλς στο Γιορκ της βορειοανατολικής Αγγλίας, με τους γραφικούς μεσαιωνικούς δρόμους, με τα προεξέχοντα ξύλινα κτίρια, τα στενά δρομάκια και τα γραφικά καταστήματα σαν να είναι κάποιος στο Χάρι Πότερ.

Το Águeda στην Πορτογαλία και οι δρόμοι του είναι γνωστό για τα πολύχρωμα στέγαστρα των ομπρελών τους, που δημιουργούν μια ζωντανή, ιδιόρρυθμη ατμόσφαιρα και παρέχουν καλλιτεχνική σκιά στους επισκέπτες.

Ακολουθούν τα κανάλια της Βρύγης με τη σκοτεινή ατμόσφαιρα, ο «δρόμος των μανιταριών» στο Αλικάντε της Ισπανίας, το Μπουράνο στην Ιταλία, η Κωσταντινούπολη και τελευταία, αλλά σίγουρα όχι καταϊδρωμένη, η οδός Lomanstraat στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

These are the most beautiful streets around the world – a thread🧵👇

1. Paros, Greece 🇬🇷 pic.twitter.com/tnbqs7QRZM

— OThingstodo (@othingstodo_com) June 2, 2024