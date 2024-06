Euro 2024 Σερβία – Αγγλία: Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών

Μια ομάδα Άγγλων χούλιγκαν επιτέθηκε σε μπαρ όπου έπιναν ποτό οπαδοί της Σερβίας, πριν από τον αγώνα Σερβία-Αγγλία για τους ομίλους του EURO 2024, σύμφωνα με τον Guardian.

Λίγο μετά τις 15:30 τοπική ώρα, δεκάδες Σέρβοι που στέκονταν έξω από το μπαρ «Aleppo» στο κέντρο του Gelsenkirchen έγιναν στόχος επίθεσης με αντικείμενα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, «ό,τι μπορείτε να φανταστείτε» πετάχτηκε στους οπαδούς της Σερβίας από τους Άγγλους χούλιγκαν πριν από την άφιξη 200 Γερμανών αστυνομικών.

Ένας άνδρας, που λέγεται ότι είναι από το Μπέρμιγχαμ, έφερε βαριά τραύματα στο κεφάλι, αλλά αρνήθηκε να δώσει το όνομά του στους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.

England and Serbia fans clashing in the streets of Gelsenkirchen.

😨 pic.twitter.com/SljpQLySRU

— Football Away Days (@FBAwayDays) June 16, 2024