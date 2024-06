Πρίγκιπας Λούις γκριμάτσες: Πάλι βαριόταν ο μικρός γιος της Κέιτ Μίντλετον

Μπορεί το νέο της ημέρας να είναι η επιστροφή της Κέιτ Μίντλετον, ωστόσο, ο μικρότερος γιος της, πρίγκιπας Λούις, της έκλεψε και πάλι την παράσταση με τις αστείες γκριμάτσες του. Ο βενιαμίν της οικογένειας είναι γνωστός για τις σκανταλιάρικες γκριμάτσες του και το φετινό Trooping the Colour δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ο Λούις δεν έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό για την στρατιωτική παρέλαση και προτίμησε να παίξει με μια κουρτίνα, όσο στεκόταν στο παράθυρο με τη μητέρα του.

All set for The King’s Birthday Parade! pic.twitter.com/jbangtZvA3

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 15, 2024