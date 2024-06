Φυλακές Ελ Σλβαδόρ: Νέες σοκαριστικές εικόνες από τους ημίγυμνους κρατούμενους

Σε νέες, αδιανόητες εικόνες αποτυπώνεται η ανησυχητική σκληρότητα που εφαρμόζεται στους κρατούμενους στις φυλακές-κολαστήριο του Ελ Σαλβαδόρ, όπου χιλιάδες μέλη εγκληματικών συμμοριών κρατούνται σε αποπνικτικά κελιά και παρακολουθούνται 24 ώρες το 24ωρο από μασκοφόρους φρουρούς. Οι εικόνες που βλέπουν το φως δημοσιότητας δείχνουν φυλακισμένους γυμνούς από τη μέση και πάνω, με τατουάζ στο σώμα τους να είναι παραταγμένοι θυμίζοντας κοπάδι, και όλα αυτά υπό το απειλητικό βλέμμα ένοπλων φρουρών.

Οι σκηνές αυτές συνιστούν ακόμη μία κίνηση του προέδρου της χώρας Ναγίμπ Μπουκέλε κατά των συμμοριών ναρκωτικών, με τις συλλήψεις που έγιναν μέσα σε 20 μήνες να ξεπερνούν τις 70.0000. Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ δείχνουν τους κρατούμενους να μεταφέρονται με λεωφορείο με τα χέρια τους δεμένα με χειροπέδες και φορώντας μόνο ένα βαμβακερό σορτσάκι.

El Salvador has transferred around 2,000 inmates to its new ‘mega prison,’ the largest in the Americas with a capacity of 40,000.

The move is part of President Nayib Bukele’s extended state of exception, introduced in 2022 following a spike in gang-related murders. pic.twitter.com/w3p7VaDlOv

