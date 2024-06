Coldplay Ηρώδειο: Το κοινό δεν σταματά να τραγουδά το νέο τραγούδι

Περίπου 2.000 θαυμαστές των Coldplay ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συγκροτήματος για συμμετοχή στο νέο τους video clip, τα γυρίσματα του οποίου έγιναν στο Ηρώδειο, την περασμένη Δεύτερα. Ο τίτλος του νέου τραγουδιού του δημοφιλούς βρετανικού συγκροτήματος, «Feels Like I’m Falling In Love» («Νιώθω σαν να ερωτεύομαι»), έμοιαζε να περιγράφει απόλυτα τα συναισθήματα των μελών του διάσημου συγκροτήματος για την Ελλάδα. Και αυτό φάνηκε και από τις αντιδράσεις του τραγουδιστή Κρις Μάρτιν. Ενθουσιώδης και ιδιαίτερα προσιτός κατά τη διάρκεια του γυρίσματος, χόρευε, αστειευόταν και μιλούσε με τον κόσμο ενώ ρωτούσε, ανά διαστήματα, αν κάποιος χρειάζεται νερό καθώς η ζέστη ήταν έντονα αισθητή. Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε, την ήταν ιδιαίτερη φιλική και ενθουσιώδης με το συγκρότημα και το κοινό να την απολαμβάνουν στο έπακρο.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το βρετανικό συγκρότημα στο TikTok δείχνει αυτή την απίστευτη ατμόσφαιρα, καθώς ακόμα και μετά το τέλος του γυρίσματος, το κοινό συνέχισε να τραγουδάει το νέο τους τραγούδι.

