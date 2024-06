Μπίλι Ρέι Σάιρους διαζύγιο: Στα χωρίσματα το ζευγάρι μετά από 7 μήνες γάμου

Ο Μπίλι Ρέι Σάιρους υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τη Firerose. Λιγότερο από έναν χρόνο μετά τον γάμο του ζευγαριού τον Οκτώβριο του 2023, ο 62χρονος αστέρας της country κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από την τραγουδίστρια – της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Τζοχάνα Ρόουζ Χότζες – στο Νάσβιλ στις 22 Μαΐου, σύμφωνα με έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το PEOPLE. Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν τις αγεφύρωτες διαφορές και την ακατάλληλη συζυγική συμπεριφορά ως λόγο διαζυγίου, ενώ ο Σάιρους ζητά επίσης ακύρωση του γάμου για λόγους εξαπάτησης. Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, ο Σάιρους και η 37χρονη Firerose δεν ακολουθούν ο ένας τον άλλον στο Instagram.

Οι δύο μουσικοί ήταν φίλοι για χρόνια πριν αρχίσουν να γράφουν τραγούδια μαζί κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Άρχισαν να βγαίνουν το 2022 και αρραβωνιάστηκαν αργότερα την ίδια χρονιά, πριν παντρευτούν τον Οκτώβριο του 2023. «10/10/23 θα είναι πάντα η όμορφη, χαρούμενη μέρα που οι δύο ψυχές μας ενώθηκαν ως μία σε ιερό γάμο», έγραψαν τότε σε κοινή ανάρτηση στο Instagram. «Ήταν η πιο τέλεια, αιθέρια γιορτή αγάπης που θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε».

Billy Ray Cyrus Files for Divorce from Firerose After 7 Months of Marriage Alleging ‘Inappropriate Marital Conduct’ https://t.co/LcDv2ay1mr

— People (@people) June 11, 2024