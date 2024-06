Ρωσία – Ουκρανία: Ανακοινώθηκε η κατάληψη ακόμη ενός χωριού στο Ντονέτσκ

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι πήρε υπό τον έλεγχό της ένα χωριό στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σε έναν από τους λίγους τομείς όπου τα ουκρανικά στρατεύματα σημείωσαν πρόοδο κατά τη διάρκεια της δύσκολης αντεπίθεσης τους το περασμένο καλοκαίρι. «Μονάδες των ανατολικών στρατευμάτων συνέχισαν να προωθούνται σε βάθος στην άμυνα του εχθρού και απελευθέρωσαν την κοινότητα Σταρομαϊόρσκε» στην περιοχή του Ντονέτσκ, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην καθημερινή του ενημέρωση. Ο ουκρανικός στρατός είχε καταλάβει το χωριό τον Ιούλιο, στο αποκορύφωμα της μεγάλης καλοκαιρινής του αντεπίθεσης, που κατέληξε σε αποτυχία αλλά είχε επιτρέψει την ανακατάληψη κάποιων εδαφών σε ορισμένους τομείς, κυρίως στον νότο.

Το Σταρομαϊόρσκε βρίσκεται στο νότιο τμήμα της περιοχής του Ντονέτσκ. Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν κερδίσει έδαφος τους τελευταίους μήνες, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να δηλώνει την περασμένη εβδομάδα ότι έχουν καταληφθεί 880 τετραγ. χλμ εδαφών από την αρχή της χρονιάς και περίπου 50 κοινότητες. Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε επίσης στις 10 Μαΐου επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), καταλαμβάνοντας αρκετές κοινότητες πριν ανακοπεί από τις ενισχυμένες δυνάμεις του Κιέβου.

#NewsMap

The Russian invasion army re-recaptured the village of #Staromaiorske in southern Donetsk oblast.

The village was previously liberated by Ukrainian forces in late July 2023. pic.twitter.com/2F03TzTsiW

— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 10, 2024