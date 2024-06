Πούτιν – Κιμ Γιονγκ Ουν: Σε Βόρεια Κορέα και Βιετνάμ τις επόμενες εβδομάδες

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα και το Βιετνάμ τις επόμενες εβδομάδες, γράφει σήμερα η εφημερίδα «Βεντομόστι», επικαλούμενη διπλωματική πηγή. Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Βόρεια Κορέα Αλεξάντερ Ματσεγκόρα επιβεβαίωσε στη ρωσική εφημερίδα ότι η επίσκεψη του προέδρου στην Πιονγκγιάνγκ θα πραγματοποιηθεί, προσθέτοντας ότι «προετοιμάζεται ενεργά». Η «Βεντομόστι» σημείωσε επίσης ότι επίσκεψη του Πούτιν στο Βιετνάμ μπορεί να πραγματοποιηθεί ήδη αυτόν τον μήνα και το πιθανότερο μετά την επίσκεψή του στη Βόρεια Κορέα.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο για συνομιλίες με τον Πούτιν. Ο Κιμ επισκέφθηκε το κοσμοδρόμιο Βοστότσνι, στην ρωσική Άπω Ανατολή, και ο Πούτιν δεσμεύτηκε να βοηθήσει τη Βόρεια Κορέα να κατασκευάσει δορυφόρους. Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι η Ρωσία θέλει να δημιουργήσει μια σύμπραξη με τη Βόρεια Κορέα «σε όλους τους τομείς», αλλά ακόμη δεν έχει επιβεβαιώσει την ημερομηνία της επίσκεψής του στη χώρα.

