Νόα Αργκαμάνι – Χαμάς: Στην αγκαλιά της καρκινοπαθούς μητέρας της έπειτα από 8 μήνες

Όμηρος της Χαμάς, ένα από τα πρόσωπα της 7ης Οκτωβρίου επέστρεψε στο Ισραήλ μετά από 8 μήνες αιχμαλωσίας στην Γάζα. Λίγες ώρες μετά τη διάσωσή της, ύστερα από οκτώ μήνες ομηρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η Νόα Αργκαμάνι έσπευσε σε νοσοκομείο του Τελ Αβίβ για να βρεθεί στο πλευρό της μητέρας της, η οποία είναι καρκινοπαθής τελικού σταδίου. Το πρόσωπο της Αργκαμάνι είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα μεταξύ των αιχμαλώτων που απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς κατά την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Οι δραματικές εικόνες της απαγωγής της με μοτοσικλέτα, με την 26χρονη να εκλιπαρεί για τη ζωή της, προσπαθώντας απεγνωσμένα να αγγίξει τον σύντροφό της που ακολουθούσε σε μικρή απόσταση, έκαναν τον γύρο του κόσμου. Ο 30χρονος Αβινατάν Ορ παραμένει αιχμάλωτος της Χαμάς. Η Νόα Αργκαμάνι διασώθηκε χθες Σάββατο μαζί με άλλους τρεις ομήρους, κατά την έφοδο ισραηλινών κομάντος σε πολυκατοικία στο κέντρο της Γάζας.

7 Oct: The moment Noa Argamani was captured and dragged off and screaming on a motorcycle.

8 June: The moment she hugs her father after rescue. pic.twitter.com/cXc8STFGvs

