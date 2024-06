Coldplay ΟΑΚΑ Αθήνα 2024: Επιστημονικής φαντασίας εφέ, υψηλοί καλεσμένοι και ατελείωτη διάθεση

Ένα φαντασμαγορικό show χάρισαν στους fans τους οι Coldplay, οι οποίοι βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, στο μεγαλύτερο συναυλιακό event της χρονιάς. Στην πρώτη τους εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους, οι Coldplay εντυπωσίασαν τους περίπου 60.000 fans τους που συγκεντρώθηκαν να τους απολαύσουν από κοντά, και πλημμύρισαν τα social media με σχετικά βίντεο και φωτογραφίες.

The biggest party in Europe is now happening in Atnens! #ColdplayAthens pic.twitter.com/tNoPrzvWFg

— Vasileios Margaritis, PhD, MSc, DDS (@v_margar) June 8, 2024