Δανή πρωθυπουργός επίθεση: Τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες

Αδιευκρίνιστοι παραμένουν οι λόγοι της επίθεσης στην πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, με το γραφείο της να εκδίδει ανακοίνωση τονίζοντας ότι «η ίδια είναι σοκαρισμένη από το γεγονός» Η επίθεση έλαβε χώρα σε μια πλατεία στο κέντρο της Κοπεγχάγης, όπου ένας άνδρας την πλησίασε και τη χτύπησε. Στη συνέχεια, ο δράστης συνελήφθη. Δύο μάρτυρες, η Marie Adrian και η Anna Ravn, δήλωσαν στην τοπική εφημερίδα BT ότι είδαν την επίθεση. «Ένας άνδρας πέρασε από την αντίθετη κατεύθυνση και την έσπρωξε δυνατά στον ώμο, με αποτέλεσμα να πέσει στο πλάι» δήλωσαν οι δύο γυναίκες στην εφημερίδα. Είπαν ότι, ενώ ήταν ένα «δυνατό σπρώξιμο», η πρωθυπουργός δεν χτύπησε στο έδαφος.

BREAKING: Danish Prime Minister Mette Frederiksen has been hit by a man on a street in Copenhagen.

The PM has been left shocked by the attack according to her office.

A man has been arrested.

