Euro 2024: Ένα.. τζάμπα ταξίδι στη Νέα Υόρκη

Ξεκίνησε από τις ακαδημίες των Ρέιντζερς, αλλά αφού δόθηκε στην Σεντ Μίρεν στα 21 του βρέθηκε στη Σέλτικ. Πριν κάποια χρόνια μια τέτοια μεταγραφή θα ήταν αδιανόητη, ωστόσο ο Λιούις Μόργκαν δεν προκάλεσε ιδιαίτερο θόρυβο με τους Κέλτες και αφού δόθηκε δανεικός στη Σάντερλαντ, τον Ιανουάριο του 2020 πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να αγωνιστεί στο MLS. Αρχικά στην Ίντερ Μαϊάμι (στην πρό Μέσι εποχή) και την τελευταία διετία στη Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλ όπου όντως είναι εξαιρετικός (9 γκολ, 3 ασίστ σε 16 ματς φέτος).

Ο Μόργκαν όταν έκανε τη μεταγραφή στη Σέλτικ είχε βρεθεί και στην Εθνική ομάδα της Σκωτίας, χωρίς όμως να κερδίσει μόνιμη θέση και θεωρητικά δεν είχε και ιδιαίτερες ελπίδες να επιστρέψει. Έτσι κάλεσε τις δύο αδερφές του να τον επισκεφθούν στη Νέα Υόρκη και να περάσουν λίγες ημέρες μαζί… Μόνο που την ώρα που οι αδελφές του προσγειώνονταν στις ΗΠΑ ο ίδιος ενημερωνόταν από τον προπονητή της Εθνικής Σκωτίας Στιβ Κλαρκ ότι πρέπει να επιστρέψει γιατί θα παίξει στο Euro 2024. Ο τελευταίος είδε σε λίγες ώρες τους επιθετικούς Λίντον Ντάικς, Μπεν Ντόακ να τίθενται νοκ άουτ και πιάνοντας στον ύπνο τους πάντες ενημέρωσε τον Μόργκαν ότι πρέπει να ταξιδεψει στην πατρίδα για να ενσωματωθεί στην εθνική.

«Ήταν… χαοτικό όλο αυτό που συνέβη. Οι αδελφές μου μόλις είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη και ξαφνικά με πήραν τηλέφωνο από την Εθνική!», εξήγησε στο BBC συμπληρώνοντας ότι χωρίς δεύτερη σκέψη άφησε τις αδελφές του πίσω και πήρε το πρώτο αεροπλάνο για την Πολωνία όπου βρίσκεται η αποστολή. Μάλιστα χθες μπήκε ως αλλαγή στο φιλικό με την Φινλανδία και προφανώς τώρα πρέπει να κανονίσει να έρθει ολη η οικογένεια στη Γερμανία για να τον δει από κοντά.

Lewis Morgan's sister landed in New York hoping to visit him, but he spent the night at Hampden 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿#BBCFootball pic.twitter.com/pYWngB6f2Q

