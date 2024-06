Γιώργος Γιακουμάκης: Μετακομίζει Μεξικό για λογαριασμό της Κρους Ασούλ

Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι έτοιμος για μία μεγάλη μεταγραφή. Ο Κρητικός ποδοσφαιριστής μετακομίζει από τις ΗΠΑ και την Ατλάντα Γιουνάιτεντ για το Μεξικό και την Κρους Ασούλ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή του είναι κλεισμένη και μάλιστα το deal φτάνει τα 10.000.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 9.200.000 ευρώ. Μάλιστα, την επόμενη ομάδα θα κάνει το ταξίδι, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Να σημειωθεί ότι, ο 29χρονος που ξεκίνησε από την ομάδα Ατσαλένιος και τώρα το όνομα του ακούγεται παντού, τα 2 χρόνια που αγωνίζεται με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ έχει 24 τέρματα, 5 ασίστ σε 42 αγώνες.

🔵🚂 Giōrgos Giakoumakīs to Cruz Azul, here we go! Deal in place for $10m guaranteed fee.

Medical test and travel due to take place next week.

All approved by Atlanta United tonight, contract valid until 2028 for Giakoumakīs in Mexico — it’s all agreed with his agent Blash… pic.twitter.com/BHren0dmpg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2024