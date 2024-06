Παρουσιαστής Σύμη: Ελικόπτερο και εκπαιδευμένοι σκύλοι στην έρευνα για τον Michael Mosley

Τις έρευνες για εύρεση και διάσωση του γνωστού παρουσιαστή του BBC, Michael Mosley, επεκτείνει η Ελληνική Αστυνομία και σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ έχει ήδη αποσταλεί διάβημα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για ενίσχυση των τοπικών Αρχών στη Σύμη. Σύμφωνα με τον Independent, αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως: «Έχουμε κάνει αίτηση και στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας στην Αθήνα για να επιστρατευθούν ελικόπτερο και ειδικοί σκύλοι που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό. Εστιάζουμε στην περιοχή του μονοπατιού που πιστεύουμε ότι περπάτησε ο Μόσλεϊ από την παραλία στον Άγιο Νικόλαο μέχρι το Πέδι, αλλά με τις ώρες να περνούν από τότε που δηλώθηκε η εξαφάνισή του, επεκτείνουμε την αναζήτησή μας και σε άλλα σημεία του νησιού».

Εντατικές έρευνες σε ξηρά και θάλασσα

Από το πρωί της Πέμπτης (6/6) διενεργούνται εντατικές έρευνες σε ξηρά και θάλασσα στη Σύμη, για τον εντοπισμό του 67χρονου γνωστού και βραβευμένου Άγγλου δημοσιογράφου, ο οποίος βρίσκεται εδώ και μέρες στο νησί για διακοπές και από χθες το μεσημέρι αγνοούνται τα ίχνη του.

Δυστυχώς, μέχρι και αργά το απόγευμα οι έρευνες δεν απέδωσαν καρπούς καθώς ο δημοσιογράφος παραμένει άφαντος. Ήδη στην διευρυμένη έρευνα για τον εντοπισμό του συμμετέχουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, αλλά και εθελοντές και με τη βοήθεια drone, «σαρώνουν» την περιοχή αναζητώντας κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη του.

Δήμαρχος Σύμης: «Όλα τα σενάρια ανοιχτά»

«Όλο το νησί είναι ανάστατο. Έχουν βγει και οι εθελοντές του νησιού και οι υπηρεσίες και ψάχνουν να τον βρουν. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι επέστρεψε από την παραλία, περπάτησε το μονοπάτι και έφτασε στο Πέδι, που είναι κατοικημένη περιοχή», είπε αρχικά ο δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας μιλώντας στο MEGA. Και συνέχισε: «Ωστόσο, μου φαίνεται απίθανο να είναι στην περιοχή όπου χάθηκαν τα ίχνη του και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Πριν φθάσει στο δρομάκι εκείνο, μπορεί να ζαλίστηκε, να έπεσε στη θάλασσα και να τον έχει παρασύρει ακόμη και το κύμα. Μπορεί να έπαθε ακόμη και ανακοπή, είναι πολλά τα ανοιχτά σενάρια που εξετάζονται», ανέφερε ο Δήμαρχος Σύμης.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, χθες το μεσημέρι ο δημοσιογράφος μαζί με την 63χρονη σύζυγό του και ένα φιλικό τους ζευγάρι βρίσκονταν στην παραλία του Αγίου Νικολάου της Σύμης. Περίπου στη μία και μισή το μεσημέρι ο Βρετανός παρουσιαστής, ο οποίος δεν φέρεται να είχε θέματα με την υγεία του, αποφάσισε να επιστρέψει πεζός. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής και τα ίχνη του αγνοούνται.

Σήμερα το πρωί η σύζυγός του έκανε δήλωση εξαφάνισης στην Αστυνομία και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του, όπου συμμετέχουν εκτός από την ΕΛ.ΑΣ, το Λιμενικό, εθελοντική Ομάδα και η Πυροσβεστική, ενώ γίνεται και χρήση drone.

Η τελευταία φωτογραφία του Mosley:

Ποιος είναι ο παρουσιαστής του BBC Dr Mosley

Ιδιαιτέρως γνωστός και αγαπητός στους Βρετανούς είναι ο παρουσιαστής του BBC Dr Michael Mosley, ο οποίος αγνοείται το τελευταίο 24ωρο στο νησί της Σύμης. Στον 67χρονο τηλεοπτικό γιατρό πιστώνεται η αυξανόμενη δημοφιλία της δίαιτας 5:2 για απώλεια βάρους που προβλέπει αποχή από το φαγητό για δύο ημέρες την εβδομάδα, και εμφανιζόταν σε αρκετές εκπομπές του BBC. Είναι γνωστός για δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα όπως η σειρά του BBC Trust Me, I’m a Doctor και εμφανίσεις στο This Morning και το The One Show. Παρουσιάζει επίσης το podcast υγείας «Just One Thing» για το BBC.

Ο Mosley είναι επίσης αρθρογράφος της Daily Mail και έχει γυρίσει πολλές ταινίες για τη διατροφή και την άσκηση, συμπεριλαμβανομένης της εκπομπής του Channel 4 Michael Mosley: Who Made Britain Fat; Ο Mosley κέρδισε ένα βραβείο Emmy για το επιστημονικό ντοκιμαντέρ του BBC The Human Face, το οποίο παρουσιάστηκε από τον John Cleese και περιελάμβανε μια σειρά προσώπων συμπεριλαμβανομένων των Elizabeth Hurley, Pierce Brosnan και David Attenborough. Το ντοκιμαντέρ εξέταζε την επιστήμη πίσω από την ανθρώπινη αντίληψη για την ομορφιά. Έχει τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του Κλερ Μπέιλι, επίσης γιατρός, συγγραφέας και αρθρογράφος υγείας.