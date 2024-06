Κασσελάκης – Ρένα Παυλάκη Ρόδος: Νέα επίθεση στη δημοσιογράφο, η απάντησή της

Εκ νέου επίθεση στη δημοσιογράφο του ραδιοφώνου «Real Voice» της Ρόδου, αλλά και στη ΝΔ εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης. Ο κ. Κασσελάκης με αφορμή την επεισοδιακή συνέντευξη στην δημοσιογράφο Ρένα Παυλάκη, από την οποία αποχώρησε εμφανώς ενοχλημένος, επανέρχεται με ανάρτηση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτηση στο twitter κάνει λόγο για «προπαγάνδα τόσων χρόνων. Με την Αριστερά να γυρνάει από σεβασμό και το άλλο μάγουλο στη λάσπη ενός αδίστακτου καθεστώτος», ενώ δηλώνει «αποφασισμένος» να σπάσει το «απόστημα».

«Όποιος επιθυμεί έναν αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης ο οποίος θα σκύβει ενοχικά το κεφάλι μπροστά σε εντολοδόχους του Μαξίμου – στελέχη της ΝΔ που υποδύονται τους αντικειμενικούς δημοσιογράφους, να ξέρει ότι δεν είμαι εγώ αυτός. Έτσι χτίστηκε η προπαγάνδα τόσων χρόνων. Με την Αριστερά να γυρνάει από σεβασμό και το άλλο μάγουλο στη λάσπη ενός αδίστακτου καθεστώτος. Έτσι έγινε το μαύρο – άσπρο. Έτσι διαβρώθηκαν συνειδήσεις. Έτσι το ψέμα νίκησε την αλήθεια. Θα μου πείτε, ”μόνος σου θα τα βάλεις με το πανίσχυρο σύστημα προπαγάνδας του Μητσοτάκη;”. Ναι, είναι η απάντηση. Είμαι αποφασισμένος να σπάσω το απόστημα. Πέντε χρόνια ήταν αρκετά».

— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) May 31, 2024

Την ανάρτηση Κασσελάκη έσπευσε να επικροτήσει ο Παύλος Πολάκης.

«Προφανως δεν εισαι μονος σου!! Επιθεση σε ολη τη γραμμη σε ολη τη σαπια «δημοσιογραφια» των πετσοταισμενων δουλικων του Μαξιμου!» ανέφερε στη δική του ανάρτηση στο X.

Προφανως δεν εισαι μονος σου!!

— Παυλος Πολακης (@pavpol2222) May 31, 2024

ΣΥΡΙΖΑ για την επεισοδιακή συνέντευξη Κασσελάκη: «Πώς τολμά η ΝΔ να σχολιάζει; Σε εντεταλμένη υπηρεσία η δημοσιογράφος»

Ο μεγάλος χορηγός της λίστας Πέτσα και της 107 σειράς παγκόσμιας κατάταξης στην ελευθερία του Τύπου, η Νέα Δημοκρατία, τολμά και σχολιάζει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ενημέρωση. Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει αποδείξει πως δεν διστάζει να δίνει συνεντεύξεις σε μη φιλικά προς τον ΣΥΡΙΖΑ Μέσα Ενημέρωσης και σε μη προστατευόμενα περιβάλλοντα διότι ούτε έχει να φοβηθεί, ούτε έχει να κρύψει τίποτα. Είναι διάφανος σε όλα. Σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που επιλέγει ως επί το πλείστον ασφαλή περιβάλλοντα και οικείους δημοσιογράφους, που ενίοτε τού γράφουν και σημειώματα για να τροφοδοτήσουν την σκέψη του.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ρόδου «Real Voice», μόλις αναφέρθηκε στις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Ρόδο -κατάσταση που βίωσε με επιτόπια επίσκεψή του- και στις ευθύνες της κυβέρνησης δέχτηκε καταιγισμό προσβολών σε πρωτόγνωρο τόνο και ύφος από δημοσιογράφο σε «διατεταγμένη υπηρεσία», που πέρυσι το καλοκαίρι «διακρίθηκε» για τις ανταποκρίσεις της που ανέφεραν ότι όλα καλώς κυλούν στο πολύπαθο νησί που καιγόταν για 14 ημέρες.

Ως εξ συμπτώσεως, πρόκειται για πρώην υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο και νυν διευθύντρια του Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Δωδεκανήσων και Διευθύνουσα Σύμβουλο στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Δωδεκανήσου «ΑΝΔΩ ΑΕ». Δηλαδή, τρία σε ένα… Η διαπλοκή της ΝΔ στο μεγαλείο της!

Όσον αφορά τώρα στην ουσία της συνέντευξης, είναι προφανές ότι για τη διετή καθυστέρηση της καταβολής του μεταφορικού ισοδύναμου στους νησιώτες, αλλά και για την άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να ενσωματώσει το άρθρο 104 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 542/2022 για τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά μας εδώ και δύο χρόνια (προεκλογική εξαγγελία της ΝΔ το 2023), δεν ευθύνεται κανένας άλλος πλην του ιδίου κ. Μητσοτάκη, ο οποίος κυβερνά τα τελευταία πέντε χρόνια, όσο κι αν θέλουν κάποιοι να το παραβλέπουν!

Υ.Γ. Επισυνάπτονται σχετικά screen shots από το πρόγραμμα της ΝΔ και τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

Η δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη έδωσε το απόγευμα της Παρασκευής την απάντησή της στον Στέφανο Κασσελάκη με δημοσίευμά της στην ιστοσελίδα του realvoice995.gr. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έφυγε εκνευρισμένος από τη συνέντευξη, ενώ λίγο αργότερα τόσο η Κουμουνδούρου όσο και ο ίδιος ο κ. Κασσελάκης εξαπέλυσαν δριμεία επίθεση κατά της δημοσιογράφου, χαρακτηρίζοντάς την «εντολοδόχο του Μαξίμου». Η δημοσιογράφος επέλεξε να απαντήσει στον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας εκτενή αναφορά στη διαφημιστική καμπάνια που η ίδια έτρεξε μετά τις φωτιές στη Ρόδο, προκειμένου να προωθήσει τον τουρισμό του νησιού, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η καμπάνια που ο Στέφανος Κασσελάκης αγνοούσε.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης που αποχώρησε εκνευρισμένος και κακήν κακώς από την πρωινή μου εκπομπή στον Ρ/Σ Real Voice της Ρόδου επειδή επεσήμανα την άγνοιά του για θέματα τοπικά, μου ζήτησε να του στείλω την διαφημιστική καμπάνια που έτρεξε πέρυσι αμέσως μετά τις φωτιές της Ρόδου το καλοκαίρι του 2023, την οποία όχι μόνο αγνοούσε, αλλά αμφισβήτησε και την ύπαρξή της. Επέλεξα λοιπόν να τον ενημερώσω δημοσιοποιώντας την και στα ΜΜΕ, για την επόμενη φορά που ίσως θελήσει να αναφερθεί στον τουρισμό της Ρόδου.

«Η καμπάνια κατάφερε να επανέλθει η Ρόδος στην κανονικότητα της θερινής περιόδου»

»Η καμπάνια παγκόσμιας εμβέλειας, με το καθαρό μήνυμα ”Rhodes. What you love is here” (Ρόδος: Ό,τι αγαπάς είναι εδώ), που άμεσα σχεδίασε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με ταχύτατα αντανακλαστικά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ ειδικά για το νησί της Ρόδου, βγήκε στον αέρα την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023, αμέσως μετά τις φωτιές του Ιουλίου, και κατόρθωσε μέσα σε ένα πολύ μικρό διάστημα όχι περισσοτέρων των δέκα ημερών, να αναστρέψει το κλίμα και το νησί να επανέλθει στην κανονικότητα της θερινής περιόδου. Η καμπάνια που αγνοούσε ο Στέφανος Κασσελάκης, με εικόνες και βίντεο από τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό διοχετεύθηκε στα μεγαλύτερα δίκτυα μέσω όλων των καναλιών διανομής, προβάλλοντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού.

Στόχος της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέσω της προωθητικής καμπάνιας ήταν να αποκατασταθεί, προστατευτεί και ενδυναμωθεί η φήμη και η εικόνα του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου και να διαφυλαχθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, που συνδέεται σε μέγιστο βαθμό με τον Τουρισμό.

«Ο δημιουργικός σχεδιασμός της καμπάνιας προώθησε το νησί της Ρόδου ως πλήρως ελκυστικού τουριστικού προορισμού»

“Ο δημιουργικός σχεδιασμός της καμπάνιας προώθησε το νησί της Ρόδου ως πλήρως λειτουργικού και ελκυστικού τουριστικού προορισμού σε όλες τις βασικές αγορές της Ευρώπης, με ειδική στόχευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τις Σκανδιναβικές χώρες, τη Γαλλία την Ιταλία και την Ολλανδία, καθώς και στις αγορές του Ισραήλ και της Αμερικής. Η στοχευμένη διαφημιστική προβολή, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και πόρους που έχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα κανάλια διανομής του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, είχε στόχο την άμεση επαναφορά των κρατήσεων στο νησί, στόχος που επετεύχθη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, λίγων μόνον ημερών».