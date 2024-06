Φτερό με φτερό ελληνικά και ισραηλινά αεροσκάφη

Τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024, διεξήχθη συνεκπαίδευση LIVEX (Live Exercise) μεταξύ μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και αεροσκαφών της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) στην ευρύτερη περιοχή Νότια της Κρήτης.

Στην εν λόγω συνεκπαίδευση, η ΠΑ συμμετείχε με 56 αεροσκάφη F-16, ενώ από πλευράς IAF συμμετείχαν 2 αεροσκάφη Εναέριου Ανεφοδιασμού B707 Tanker της 120 Squadron (Desert Giants).

The @IAFsite and the @HAFspokesperson conducted a joint exercise in Greek skies this week.

As part of the exercise, Boeing 707 refueling aircraft participated in the flights and refueled dozens of airborne Hellenic Air Force fighter jets. This exercise was held in the framework… pic.twitter.com/z7fh65OoNV

— Israel Defense Forces (@IDF) May 31, 2024