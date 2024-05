Τελικός Conference League 2024: «Ο Ολυμπιακός για μένα είναι τα πάντα»

Με προπόνηση στην «OPAP Arena» ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του για τον μεγάλο τελικό του Conference League κόντρα στη Φιορενίνα στη Νέα Φιλαδέλφεια (29/5, 22:00). Κατά το δίτερμα των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ο Κώστας Φορτούνης έκανε μια… μαγική ενέργεια και δείχνει «ορεξάτος» ενόψει Βιόλα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός απέφυγε πέντε συμπαίκτες του που ήταν στην αντίπαλη ομάδα και με «σκαφτή» μπαλιά έβγαλε τον Ποντένσε τετ α τετ και ο Πορτογάλος εκτέλεσε άψογα τον Τζολάκη. Η UEFA ανέβασε στα Social Media αυτό το στιγμιότυπο και… χειροκρότησε τόσο την κούρσα όσο και το τελείωμα. Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκαθάρισε έπειτα από ερώτηση του Gazzetta ότι έχει ήδη σχηματίσει στο μυαλό του το πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φιορεντίνα στον ιστορικό τελικό της 29ης Μαϊου στην OPAP Arena και μην έχοντας προβλήματα θα καταρτίσει την καλύτερη δυνατή 11άδα. Ο Βάσκος τεχνικός στις δοκιμές του στην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τους Βιόλα ανακάτεψε αρκετά τις ομάδες του είτε στις ασκήσεις σε μορφή διπλού είτε στο δίτερμα.

Για παράδειγμα, είχε μαζί Ροντινέι, Τσικίνιο, Φορτούνη και Ποντένσε αλλά φορ τον Ελ Αραμπί από τη μία. Και από την άλλη είχε τον Ιμπόρα στο κέντρο μαζί με τους Εσε και Καρβάλιο. Η εκτιμώμενη 11άδα πάντως παραμένει μία: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Ορτέγα και κέντρο με τους Εσε, Ιμπόρα και Τσικίνιο. Και μπροστά ως τριάδα τους Ποντένσε, Φορτούνη και Ελ Καμπί. Θέση στην 11άδα διεκδικούν και οι Ρίτσαρντς για το αριστερό άκρο της άμυνας των Πειραιωτών και ο Ορτα για τον άξονα. Ο Γιόβετιτς είναι μία λύση αλλά ως αουτσάιντερ για βασικός και μία επιλογή για να έρθει από τον πάγκο. Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τους Βιόλα αποτελείται από τους εξής: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Παπαδούδης, Ορτέγκα, Κάρμο, Κίνι, Ροντινέι, Ρίτσαρντς, Ρέτσος, Αποστολόπουλος, Ντόη, Όρτα, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ιμπόρα, Αλεξανδρόπουλος, Καρβάλιο, Έσε, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ελ Αραμπί, Μασούρας, Γιόβετιτς.

🇬🇷 The run and the finish 👏#UECLfinal || @olympiacosfc pic.twitter.com/fEkfBZeW3G

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 28, 2024