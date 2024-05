Έπεσε σε φαράγγι: Άγιο είχε 19χρονος στις ΗΠΑ

Άγιο είχε, όπως όλα δείχνουν, ένας 19χρονος, ο οποίος τη γλύτωσε με μικροτραυματισμούς μετά την πτώση του από ύψος 120μ. από μονοπάτι σε ένα επικίνδυνο φαράγγι στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ! Ο 19χρονος έκανε πεζοπορία σε μονοπάτι που περνούσε από τη γέφυρα High Steel, μια από τις ψηλότερες σιδηροδρομικές γέφυρες στις ΗΠΑ, όταν έπεσε το περασμένο Σάββατο, όπως ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μέισον. «Έχουμε πει στους ανθρώπους να μείνουν μακριά από αυτά τα μονοπάτια γιατί είναι επικίνδυνα, αλλά είτε δεν βλέπουν τα προειδοποιητικά σήματα, είτε τα αγνοούν», επεσήμανε ο Τιμ Ριπ, βοηθός του σερίφη της κομητείας Μέισον, που συμμετείχε στην αποστολή διάσωσης του νεαρού. Οι Αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 19χρονου, ο οποίος υπέστη μόνον εκδορές στα χέρια του και διακομίστηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Πέντε έως επτά άτομα πέφτουν κάθε χρόνο από τη γέφυρα αυτή και τα περισσότερα βρίσκουν τον θάνατο, σύμφωνα με τον Ριπ, μολονότι στην περιοχή υπάρχουν προειδοποιητικά σήματα.

Στις δύο ώρες που διήρκεσε η αποστολή διάσωσης, πυροσβέστες και αστυνομικοί χρησιμοποίησαν σχοινιά και λουριά για να ανεβάσουν τον 19χρονο στη γέφυρα. «Τον έδεσαν σε ένα λουρί και τον έφεραν πίσω», περιέγραψε ο αρχηγός της πυροσβεστικής του West Mason, Μάθιου Γουέλαντερ. «Περπατούσε σε μια νεροσυρμή που χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι και έχει μετατραπεί τρόπο τινά σε μονοπάτι. Κατέληξε μέχρι κάτω στο ποτάμι», συμπλήρωσε. Αξιωματούχοι είπαν ότι η έλλειψη σεβασμού για τη φύση και η έλλειψη προσοχής αποτελούν μέρος του προβλήματος καθώς συνεχίζονται οι πτώσεις ανθρώπων από τη γέφυρα. Αναφερόμενος στον 19χρονο ο Γουελάντερ κατέληξε λέγοντας «Ήταν απίστευτα τυχερός»!

Crews rescued a 19-year-old man who fell about 400 feet near Mason County’s High Steel Bridge over the weekend. https://t.co/EWhboO8YVX

— FOX 13 Seattle (@fox13seattle) May 28, 2024