Βερολίνο επεισόδια Final 4: Άγριες συμπλοκές μεταξύ οπαδών Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου μεταξύ οπαδών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Βερολίνο για το Final 4 της Euroleague. Σύμφωνα με πληροφορίες οι οπαδοί των δυο ομάδων συγκρούστηκαν έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Πρεντσλάουερ Αλέ, ενώ επεισόδια έγιναν και μπροστά από ένα ξενοδοχείο της πόλης. Τα γερμανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση και έγιναν αρκετές συλλήψεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δυο πλευρές έχουν τραυματίες με το συνολικό αριθμό να φτάνει τους 12. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής του Βερολίνου, ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μιλώντας στο Berliner Zeitung, ένας εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας επιβεβαίωσε τις συμπλοκές αναφέροντας ότι οι οπαδοί, περίπου 60 όπως είπε, χρησιμοποίησαν ρόπαλα του μπέιζμπολ και γκλομπ.

Θυμίζουμε ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται ομαλά στο φετινό Final 4 καθώς επεισόδια σημειώθηκαν και την Παρασκευή πριν από τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Φενερμπαχτσέ.

Συγκεκριμένα οι φίλοι των «πράσινων» ήταν συγκεντρωμένοι έξω από την «Uber Arena» περιμένοντας να μπουν στο γήπεδο, όταν οι οπαδοί της Τουρκικής ομάδας έφτασαν στο σημείο και τους επιτέθηκαν με ρίψεις αντικειμένων.

Panathinaikos and Fenerbahce fans got into a brawl near the ticket stands near the Uber Arena in Berlin 😳 pic.twitter.com/w1ZAZPPVQ9

— BasketNews (@BasketNews_com) May 24, 2024