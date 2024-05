Καρκινοπαθής έκανε ευθανασία: Η Tracy Hickman επέλεξε μια παραλία στη λιακάδα για το τέλος της

Μια ετοιμοθάνατη Βρετανίδα έβαλε τέλος στη ζωή της με ευθανασία, ενώ περιτριγυριζόταν από τους αγαπημένους της, σε μια παραλία της Νέας Ζηλανδίας, αφού αγωνίστηκε για το δικαίωμα στον υποβοηθούμενο θάνατο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Tracy Hickman, 57 ετών, επέλεξε να περάσει τις τελευταίες της στιγμές την Τετάρτη «σε μια παραλία στη λιακάδα», πέντε χρόνια αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε τελικό στάδιο κατά τη διάρκεια μιας μαστογραφίας ρουτίνας, αποκάλυψε ο στενός της φίλος Dom Harvey σε ανάρτησή του στο Instagram. «Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε» έγραψε ο Harvey, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τη Hickman νωρίτερα αυτόν το μήνα.

Η Hickman περιέγραψε λεπτομερώς πώς περίμενε να είναι οι τελευταίες της στιγμές στη γη, λέγοντας ότι θα ξεκινούσε την τελευταία της μέρα με λίγη «σοκολάτα για πρωινό». «Είμαι πραγματική σοκολατομανής. Δεν πρόκειται να το χάσω αυτό», είπε στη συνέντευξη της 9ης Μαΐου στον Harvey. «Μετά θα πάω σε μια παραλία με τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπώ. Την αδελφή μου και τον σύζυγό της. Την ανιψιά μου, τον σύντροφό μου και μερικούς στενούς φίλους. Ακούστε τα κύματα, δείτε τη θάλασσα και βάλτε το υπόλοιπο φάρμακο και θα πεθάνω».

Η Hickman, λογίστρια στο επάγγελμα, χαρακτήρισε το συναίσθημα της ανάληψης του ελέγχου του θανάτου της «τεράστια ανακούφιση», καθώς της επέτρεψε να αποχαιρετήσει τους δικούς της ανθρώπους πριν πεθάνει. «Αισθάνομαι ότι μου δόθηκε αυτό το τεράστιο δώρο. Αισθάνομαι προνομιούχος», δήλωσε. «Πόσοι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να το κάνουν αυτό όταν πεθαίνουν;», εξηγώντας ότι ήταν «τυχερή» που κατάφερε να φύγει με τους δικούς της όρους. Ο Paul Qualtrough, ο σύντροφος της Hickman που επιβεβαίωσε τον θάνατό της, είχε δηλώσει στην εφημερίδα Guardian την περασμένη εβδομάδα ότι η ευθανασία ήταν «καλύτερη από ένα κακό σύνολο άσχημων επιλογών».

«Κανείς δεν θέλει να τη δει να φεύγει, αλλά κανείς δεν θέλει να τη δει να υποφέρει. Η παρηγοριά που παίρνω είναι ότι ξέρω πως ο θάνατός της θα είναι ήπιος και με τους όρους τής Τρέισι. Είναι η καλύτερη λύση από μια σειρά κακών επιλογών». Η υπήκοος της Βρετανίας και της Νέας Ζηλανδίας εξήγησε ότι βρήκε γαλήνη με την απόφασή της. «Όσο πλησιάζει, τόσο πιο γαλήνια αισθάνομαι» έγραψε η Hickman στο Instagram, σύμφωνα με το Leading Britain’s Conversation. «Λυπάμαι πολύ που προκάλεσα αναστάτωση στην οικογένεια και τους φίλους μου, αν και καταλαβαίνουν. Η εναλλακτική λύση είναι να ζήσω άλλους δύο μήνες περίπου, αλλά να έχω έναν αβέβαιο και επώδυνο θάνατο».

Η ευθανασία είναι παράνομη στο Ηνωμένο Βασίλειο και οποιοσδήποτε επαγγελματίας ιατρός συλληφθεί να εκτελεί την πράξη αυτή μπορεί να κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία ή ακόμη και για φόνο, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας. Όσοι κριθούν ένοχοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν έως και 14 χρόνια φυλάκισης. Η Νέα Ζηλανδία εισήγαγε το «Νόμο για την επιλογή του τέλους της ζωής» το 2019, ο οποίος επιτρέπει στους ενήλικες να κάνουν ευθανασία μόνοι τους, εάν έχουν ανίατη ασθένεια, είναι 18 ετών ή μεγαλύτεροι και έχουν έξι μήνες ζωής. Η διαδικασία τέθηκε σε ισχύ το 2021. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η ευθανασία για άτομα που πάσχουν από ψυχική ασθένεια, αναπηρία ή βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία.

